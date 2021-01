Agente interviene per salvare il piccolo Thor e poco dopo decide di adottarlo per sempre: la vicenda

Un agente di polizia poche settimane fa, ha voluto cambiare per sempre la sua vita. Ha deciso di adottare Thor, un dolce pit bull che ha trovato abbandonato e ferito, sul ciglio di una strada. Quando ha visto che nessuno si era fatto avanti per donargli una casa, ha deciso di intervenire.

CREDIT: ABC 6

Ora il cucciolo sta bene, è circondato da due persone amorevoli, che fanno il possibile per renderlo felice. In più, non lo abbandoneranno mai più.

La vicenda è iniziata il 2 gennaio del 2021. L’agente Matthew O’Hanlon, era di turno e con lui c’era anche un suo collega. Erano in giro per la città con la loro volante, per fare il solito giro di perlustrazione.

All’improvviso hanno ricevuto una segnalazione dal centralino. Una persona ha chiamato la polizia, poiché c’era un cane abbandonato e ferito. Era spaventato e confuso. Si vedeva che stava male.

CREDIT: ABC 6

Per questo motivo, i due agenti sono andati in fretta sul posto. Purtroppo la scena che si sono trovati davanti è stata del tutto straziante. Il piccolo a quatto zampe aveva solamente pochi mesi di vita e già si era trovato a vivere dei traumi difficili da superare.

Secondo il protocollo della polizia, le forze dell’ordine quando vedono un cane in quelle condizioni, sono costrette a portarlo nella clinica veterinaria della città. Questo infatti è quello che hanno fatto Matthew O’Hanlon e il suo collega.

La guarigione di Thor e il suo lieto fine

CREDIT: ABC 6

I ragazzi lo hanno portato al Burlington County Animal Shelter, per tutte le cure di cui aveva bisogno. Il medico dopo un’accurata visita, lo ha sottoposto a diversi trattamenti. In più, per cercare di ridurre la sua emorragia cerebrale, lo ha dovuto sottoporre anche ad un intervento.

L’agente O’Hanlon in quei giorni è andato spesso a trovare Thor ed ha fatto il possibile per conquistare la sua fiducia. Un giorno, appena ha scoperto che nessuno si era fatto avanti per conoscerlo, ha preso una decisione che ha cambiato per sempre la sua vita. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Il poliziotto ha chiamato la sua fidanzata, dicendole che in serata avrebbe portato un nuovo amico a quattro zampe. Ora il cucciolo è felice e soddisfatto del suo lieto fine. Per fortuna anche Thor ha trovato la famiglia amorevole che merita ogni animale.