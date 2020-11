La storia di oggi arriva dal New Jersey, precisamente da Atlantic Highlands. Dopo una segnalazione di un incendio in una casa, il sergente Brian Phair e il poliziotto Travis Sodon si sono recati sul posto, per valutare la situazione, insieme ai soccorritori dei Vigili del Fuoco.

Credit: Inside Edition

Dal primo piano di una casa, usciva del fumo, ma per fortuna non c’erano persone all’interno:

Non c’era nessuno e questo ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Poi abbiamo saputo che all’interno c’erano i due cani di famiglia. Io sapevo che dovevo intervenire, così ho spostato le impalcature dal lato della casa a un portico al secondo piano per cercare di prendere il cane che era bloccato lì.

Così il poliziotto Travis Sodon inizia a raccontare quanto accaduto.

Purtroppo, anche dopo aver scalato le impalcature, non ero abbastanza in alto per raggiungere il cucciolo. In quel preciso momento, mi sono voltato e ho visto uno dei Vigili del Fuoco, accorrere in mio aiuto. Mi ha dato una sedia, sulla quale poter salire e così sono riuscito nel mio intento.

Credit: Inside Edition

Grazie a quella sedia, il poliziotto è riuscito a raggiungere il cane terrorizzato. Dopo averlo afferrato, con gentilezza, ha affidato il cucciolo nelle mani degli altri soccorritori. Se Sodon non avesse rischiato la sua stessa vita, il povero animale sarebbe morto nell’incendio.

Credit: Inside Edition

Nel frattempo, i Vigili del Fuoco si sono occupati di spegnere l’incendio e sono riusciti a salvare l’altro cane, che si trovava sul retro della casa.

Il video del salvataggio del poliziotto

Credit video: Inside Edition – YouTube

L’intero salvataggio è stato ripreso dalle telecamere dei soccorritori e una volta diffuso sui social network, ha fatto il giro del mondo in pochi giorni! Questo perché è bello vedere persone che lottano e rischiano la loro stessa vita, per salvare quelli che per molti sono soltanto animali. È bello vedere che la vita di due cani ha lo stesso valore di quella degli esseri umani!