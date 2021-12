Maggie è stata abbandonata legata ad un palo sotto il sole cocente: dopo il salvataggio, un poliziotto decide di adottarla per sempre

Questa storia è accaduta un po’ di tempo fa a Roma, ma vogliamo raccontarvela per farvi conoscere il gesto amorevole di un poliziotto. Era una calda giornata d’estate, quando una crudele persona ha abbandonato il suo cane legato ad un palo della corrente elettrica.

La squadra di Roma della Questura di San Giovanni, che è intervenuta in soccorso dell’animale, era guidata dall’ufficiale di polizia Mauro Baroni.

Doveva essere un normale giro di pattuglia, quando invece gli agenti si sono ritrovati dinanzi ad una triste scena. Non solo il povero animale era stato abbandonato, ma quello che era il suo proprietario lo aveva legato ad un palo. Costringendolo a stare sotto il sole cocente e impossibilitato a muoversi per cercare un riparo.

I poliziotti si sono subito resi conto, una volta vicini, che il cane era in un grave stato di disidratazione. Era completamente esausto e sfinito dal troppo sole.

Quegli angeli non solo lo hanno librato da quella sofferenza, ma si sono anche occupati di rifocillarlo. Gli hanno dato l’acqua e il cibo necessari per riprendere un po’ le forze.

Maggie, è così che è stata battezzata dopo che hanno scoperto che si trattava di una femmina, è stata in seguito portata al canile del posto. Dopo i dovuti controlli, hanno scoperto che non aveva il microchip.

Per diverso tempo, la cucciola è rimasta in canile e i suoi salvatori si sono recarti spesso da lei per coccolarla e assicurarsi che stesse bene.

Un poliziotto adotta Maggie

Alla fine, proprio uno dei poliziotti, l’agente Michele D’Amico ha deciso di adottarla e regalarle la seconda possibilità di vita.

Maggie si è subito adattata alla vita con il suo papà umano e oggi è felice. L’uomo ha rivelato che tra loro è nata una connessione istantanea e che sin dal primo momento ha capito che non sarebbe più uscita dalla sua vita!