Fern è un chihuahua anziano e molto dolce, che non ha vissuto affatto un’esperienza bella. Quella che doveva essere la sua famiglia umana, lo ha abbandonato legandolo ad un albero, ma per fortuna un poliziotto dal cuore enorme lo ha salvato. Alla fine l’uomo ha anche deciso di adottarlo per sempre.

CREDIT: FACEBOOK

Una storia con un bellissimo lieto fine, che è diventata presto virale sul web. In tanti si sono congratulati con l’agente per il suo gesto.

Il tutto è iniziato in una giornata come le altre per James Crosser, era uscito con la volante della polizia per fare il solito giro di perlustrazione. Fino a quel momento non ha notato nulla di insolito.

All’improvviso però, il ragazzo è andato a controllare in una zona deserta, che si trova alla periferia della città. È proprio a questo punto che ha fatto una drammatica scoperta.

CREDIT: FACEBOOK

C’era il piccolo cane legato ad un albero. Era solo e triste, si vedeva che stava vivendo una situazione davvero terribile. Infatti il giovane poliziotto non è riuscito a lasciarlo da solo. È sceso dalla sua auto ed ha provato a conquistare la sua fiducia.

Il piccolo Fern aveva capito che quella persona voleva solo aiutarlo, infatti si è lasciato subito andare. Per questo l’agente lo ha liberato, lo ha fatto salire sulla sua auto e lo ha portato in fretta nella clinica veterinaria della città.

Il lieto fine del piccolo Fern

I medici si sono occupati di lui per diverse ore. Dopo la visita lo hanno sottoposto a tutti i trattamenti di cui aveva bisogno per tornare a stare bene.

James Crosser quando è tornato a casa, ha raccontato alla moglie la vicenda e dopo aver continuato a pensare al piccolo cane per giorni, i due hanno preso una decisione che ha cambiato per sempre la loro vita.

CREDIT: FACEBOOK

La coppia è tornata nella clinica veterinaria ed hanno deciso di adottare per sempre il cucciolo. Nessuno sa quanto gli resta da vivere, ma entrambi sono felici perché desiderano solo donargli l’amore e le cure che merita ogni animale.