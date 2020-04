Pompei: cane caduto in un tombino. Salvato dai vigili del fuoco. È caduto in un tombino. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco.

La vicenda accaduta a Pompei, dove gli uomini dei Vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un povero cane, che è caduto all’interno di un tombino aperto. Secondo le notizie rese note, il cucciolo è precipitato per diversi metri e non appena è stato lanciato l’allarme dagli abitanti della zona, i vigili del fuoco hanno dato il via alla loro operazione, inizialmente non facile, ma alla fine sono riusciti nell’eroico gesto.

Non appena è stato tirato fuori, il cagnolino è stato affidato ai veterinari.

Fortunatamente, con la caduta, non ha riportato gravi danni, ma soltanto un grande spavento.

Dopo l’incidente, i residenti della zona hanno sottolineato la reale problematica. Si tratta di un quartiere isolato e “abbandonato”, dove ci sono tanti tombini scoperti. Hanno dichiarato che le coperture sono state rubate dai ladri di ghisa e che come è capitato a quel povero cagnolino, sarebbe potuto capitare anche un bambino e sarebbe anche potuta finire in tragedia.

Non è la prima volta che gli uomini dei Vigili del fuoco, si mobilitano per salvare una vita animale ed è bello vedere, come la vita degli amici a quattro zampe, ha lo stesso valore di quella di un essere umano.

Un altro salvataggio è avvenuto nei giorni scorsi a Milano, dove i carabinieri mentre erano in pattuglia e moto, hanno notato un cane che era accaduto nelle acque del Darsena, un husky. Subito i due agenti si sono mobilitati per salvarlo. Hanno tentato di avvicinarlo alla sponda e una volta riusciti nell’intento, grazie ad un bastone, sono riusciti ad agganciare la pettorina dell’animale e a portarlo in salvo.

La padrona del cane è stata multata, nonostante fosse lì presente, poiché aveva portato a spasso il suo animale senza guinzaglio. L’husky infatti indossava la pettorina ma non aveva il guinzaglio.