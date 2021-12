La vita della cagnolina protagonista della storia di oggi non è stata affatto clemente. Lei si è ritrovata a vivere da sola in strada, lottando per sopravvivere ogni giorno e subendo i maltrattamenti dei passanti. Fortunatamente il destino ha deciso di regalare una seconda possibilità alla dolce Porkie e ai cuccioli che lei portava in grembo al momento del salvataggio.

La vicenda è capitata a De Doorns, in Sudafrica, ma ha rapidamente fatto il giro del mondo attraverso il web. Questa cagnolina anziana viveva da randagia da tantissimo tempo e subiva quotidianamente il bullismo degli abitanti del suo quartiere. Tutti la trattavano male e scacciavano via perché troppo anziana e perché sporca e malata.

Lei si era letteralmente arresa e si era rifugiata sotto ad un albero, attendendo solo che le sue sofferenze finissero presto.

Fortunatamente, tra le tante persone malvagie, ce n’è stata una che ha deciso di non rimanere indifferente ed ha contattato i volontari di un’associazione di salvataggio animali del posto, la Sidewalk Specials.

Quando i volontari sono arrivati al cespuglio in cui Porkie si stava rifugiando, insieme a lei c’erano anche altri cuccioli, così hanno slavato anche loro. Hanno portato tutti al rifugio e si sono occupati della loro guarigione.

Quella messa peggio, era proprio Porkie. Aveva un occhio gonfio e malato, i suoi denti erano consumati dalle pietre che aveva mangiato, aveva la febbre dovuta alle punture da zecca e, in più, era incinta.

Le sue gravissime condizioni di salute avrebbero compromesso la gravidanza, quindi c’era fretta di curarla e farla stare meglio il prima possibile.

La nuova vita di Porkie

Fortunatamente i risultati delle cure non si sono fatti attendere e in poche settimane la cagnetta ha iniziato a migliorare sempre di più. Grazie ai fondi accumulati dalle donazioni è stato possibile effettuare l’intervento all’occhio e a curare la sua pelle malata.

La Sidewalk Specials non solo aveva salvato la cucciola dalla sua vita di miseria, ma l’aveva anche aiutata a ritrovare forza e fiducia. Ora è così felice e piena di vita che non sembra nemmeno lo stesso cane!

L’epilogo più dolce è arrivato poco dopo, quando una amorevole famiglia di Cape Town si è fatta avanti per adottarla e per donarle gli ultimi anni di vita in totale felicità e sicurezza. Vedere come sta Porkie oggi scalda i cuori di chiunque.