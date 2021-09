Un’altra vicenda che ha suscitato rabbia ed indignazione tra gli amanti degli animali e non solo. È accaduta a Portogruaro, un comune italiano della città metropolitana di Venezia. Un gattino è stato lanciato dal finestrino di un’auto in corsa, precisamente da una Y10 di colore nero ed è poi finito in un canale.

Credit: pixabay.com

Alla guida della vettura c’era una ragazza, che senza preoccuparsi della vita di quel povero animale, ha abbassato il finestrino e lo ha lanciato oltre il guard rail. Fortunatamente, due ragazze che si trovavano sul posto, hanno visto l’intera scena ed hanno subito lanciato l’allarme.

Una negoziante e una sua amica, dopo l’accaduto, hanno cercato di intervenire e di raggiungere il gattino, ma la zona era troppo pericolosa. Così, hanno ben pensato di chiamare i Vigili del Fuoco.

Il salvataggio del gattino

In poco tempo, i pompieri hanno raggiunto il punto indicato e si sono adoperati nel salvataggio del pelosetto.

Credit: Facebook

Fortunatamente Paolino, questo il nome con il quale è stato battezzato il gatto, sta bene e non ha riportato danni nonostante il volo dal finestrino della vettura. L’animale si trova ora alla Capanna di Felix, un gattile situato a San Vito al Tagliamento.

Il tutto è accaduto in modo confusionario e in pochi istanti e purtroppo le due ragazze non sono riuscite a prendere la targa della Y10 nera, ma hanno comunque sporto denuncia con la speranza che le autorità riescano a risalire all’autrice del gesto.

Credit: pixabay.com

Tantissime le persone che dopo aver letto la notizia sul web, hanno espresso la propria rabbia ed indignazione per il gesto codardo della ragazza alla guida della macchina. Tutti sperano che venga rintracciata e punita per la sua azione. Se le testimoni non avessero visto la scena, forse il destino del gattino sarebbe stato diverso. Perché fare del male ad un essere indifeso?