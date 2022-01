L’ultima cosa che un proprietario di un amico a quattro zampe vorrebbe fare, è quelle di separarsi da lui. Purtroppo, però, a volte capitano delle situazioni che costringono una persona a farlo e a quel punto l’unica cosa che conta è quella di trovare una nuova famiglia amorevole per il proprio cucciolo. Questo è proprio quello che è successo ad una donna di nome Simone Brown, quando ha dovuto dire addio per sempre alla sua cucciola Prada Chanel prima di trasferirsi.

Simone e la cagnolina hanno trascorso insieme tani anni e hanno condiviso tantissime avventure. Hanno instaurato un rapporto eccezionale nel tempo. Per questo motivo, quando la ragazza due anni fa si è dovuta trasferire da New York in California, il suo cuore è andato in frantumi. Si è rotto perché non poteva portare con se l’amica a quattro zampe.

Da persona responsabile la giovane ha cercato una famiglia perfetta a cui affidare la sua cagnolina. Voleva stare tranquilla che avesse una vita perfetta, anche se lontana da lei.

Tuttavia, quelle che sembravano delle persone perfette per badare a Prada Chanel, alla fine si sono rivelate come le peggiori.

Il ritrovamento di Prada Chanel in strada

Trascorsi due anni dal momento della separazione con la cucciola, Simone Brown ha ricevuto una strana telefonata da parte di un gruppo di salvataggio di animali.

I volontari di quest’associazione, qualche giorno prima, avevano trovato una cagnolina che frugava tra la spazzatura in mezzo ad un deserto della California. Dopo averla portata al rifugio e scansionato il microchip, erano risaliti proprio a Simone. Quella era Prada Chanel e, non si sa come e da quanto tempo, era finita a vivere da randagia.

Simone non poteva crederci. Era addolorata nel sapere cosa aveva dovuto affrontare la sua cucciola, ma allo stesso tempo era felice, perché stava per riunirsi con la sua adorata pelosetta.

Il momento in cui Simone e Prada Chanel si sono riunite è molto commovente. La ragazza non è riuscita a trattenere le lacrime e anche la cagnolina era così eccitata con non riusciva a fermare la sua codina.

La riunione è avvenuta il 22 dicembre del 2021. Il regalo di Natale più bello della storia.