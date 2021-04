“Pregavo il Signore che non fosse morto. Sono scesa e l’ho toccato, ma non si muoveva. Poi, quando ho alzato la zampa…”

Sophie è una povera cagnolina salvata dalle strade di Bali. A raccontare la vicenda sul web, è stata una donna di nome Scarlett Adler. Stava tornando a casa dopo aver concluso alcune commissioni, quando ha visto un animale sdraiato, al centro della carreggiata.

Ricordo di aver sbattuto gli occhi più volte e di aver frenato di botto, mentre pregavo il Signore che non fosse morto. Un cane giaceva a terra, al centro della strada. Non si muoveva e io non sapevo cosa fare.

Alla fine, sono scesa ed ho provato a toccarlo. Non reagiva, così ho capito che era morto. Poi, è accaduto qualcosa. Ha mosso una zampa. A quel punto, mi sono affrettata a prenderlo in braccio e caricarlo sulla mia auto.

Scarlett si è poi mobilitata per portare la cagnolina randagia dal veterinario. Proprio in clinica ha scoperto che era una femmina ed ha deciso di chiamarla Sophie.

La nuova vita della cagnolina Sophie

Dopo la diagnosi del veterinario, la donna ha scoperto anche che Sophie era cieca e sorda. Per questo non aveva sentito il rumore della sua macchina per strada. Tutto sommato le sue condizioni di salute erano buone e non aveva bisogno di ricovero.

Non poteva però riportarla in strada. In quelle condizioni, prima o poi, qualcuno l’avrebbe investita e uccisa.

Non sarei mai riuscita ad andare avanti, con il senso di colpa di averla lasciata in strada, come qualcuno già aveva fatto in precedenza. Sicuramente la vita con un cane cieco e sordo non è facile, ma io dovevo seguire il mio cuore.

Così, quell’angelo chiamato Scarlett ha deciso di adottare la cagnolina randagia. Oggi Sophie vive con la sua nuova mamma umana, in una casa molto accogliente ed amorevole. La donna ha fatto sapere che si sta ambientando e che ogni giorno si sente sempre più a suo agio!

Ha anche iniziato a mostrare la sua incredibile personalità, grazie all’aiuto degli altri amici a quattro zampe di famiglia!

Noi vogliamo ringraziare questa donna, per tutto ciò che ha fatto per salvare questa cucciola. Un altro conducente non si sarebbe fermato davanti ad un cane in mezzo alla strada.