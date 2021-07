Sono stati giorni di preoccupazione per Romina Power, il suo cagnolino Taquito è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. La nota cantante ha spiegato che il veterinario ha dovuto rimuovere un forasacco entrato nelle vie respiratorie.

Poiché di razza chihuahua e con u naso molto piccolo, non è stato possibile alla famiglia procedere senza l’intervento di un medico e di un intervento chirurgico. Il forasacco è una spiga di colore verde della famiglia delle Poaceae (graminacee) e può essere molto pericoloso per gli amici a quattro zampe.

Ogni movimento del cane, spinge la spiga in profondità e questa porta con se infezioni, dolore, pus e arrossamenti.

Il post per il piccolo Taquito

Romina Power ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram: una foto del cagnolino con il muso triste e il forasacco estratto con l’intervento, affiancato ad una monetina da 20 centesimi, per mostrare la grandezza ai suoi numerosissimi seguaci.

Migliaia le reazioni dei follower dopo la pubblicazione del post.

La star si è resa conto che qualcosa non andava nel suo amico a quattro zampe, dopo che il cucciolo ha iniziato a starnutire in modo continuativo.

I forasacchi

Purtroppo nel periodo estivo, i forasacchi possono comportare un problema non indifferente per gli animali domestici. Possono colpire le orecchie, il cane inizierà a muovere la testa e a cercare di grattarsi senza riuscire a trovare pace. Le zampe, possono infilarsi tra i cuscinetti delle zampe e il cane mostrerà fatica nel camminare. Il naso, come è successo al piccolo Taquito, il cane starnutirà in modo continuo. Gli occhi, che appariranno gonfi e lacrimosi. Oppure la bocca, il cane inizierà a starnutire e potrebbe verificarsi anche una fuoriuscita di sangue.

Per evitare che un forasacco faccia stare male il cane, bisogna prestare molta attenzione a farlo andare nell’erba alta, è molto importante spazzolarlo e controllarlo dopo le passeggiate e portarlo al guinzaglio fuori da casa.

Fortunatamente la paura per Romina Power è passata e adesso il piccolo Taquito sta bene!