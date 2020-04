Priolo, cane trovato morto: si cerca il colpevole Il cane è stato trovato morto, seviziato e impiccato

L.a vicenda è accaduta in provincia di Siracusa, precisamente a Priolo, dove un povero cane di piccola taglia è stato trovato morto, purtroppo seviziato e impiccato. Secondo le prime notizie rese note, il povero cane senza vita è stato travato gli uomini della Polizia Municipale, che adesso stanno cercando di capire chi sia stato a compiere un gesto così vile e codardo e a prendersela con un povero cagnolino così piccolo.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco del posto, Pippo Gianni, che ha definito l’episodio un atto vergognoso e ha chiesto aiuto a tutti i suoi cittadini, affinché aiutino le forze dell’ordine a trovare l’autore del gesto.

“Un atto vergognoso, un terribile episodio di violenza perpetrata ai danni di un povero essere indifeso, che merita verità e giustizia“.

“Purtroppo non è stata sporta alcuna denuncia nell’immediato e si è venuti a conoscenza di quanto accaduto soltanto giorni dopo. Anche le telecamere della zona non hanno registrato nulla e le immagini vengono cancellate a distanza di giorni. Stiamo indagando per capire chi abbia potuto commettere un simile atto”, ha dichiarato il comandante della Municipale.

L’appello del sindaco Pippo Gianni: “le forze dell’ordine stanno producendo il massimo sforzo per trovare al più presto i responsabili di questo atto ignobile perpetrato ai danni di un piccolo animale indifeso. Chi sa, ci aiuti nella ricerca della verità”

Purtroppo episodi del genere accadono molto spesso, perché la vera bestia è l’essere umano, talmente vigliacco da prendersela con un essere piccolo e che non ha la possibilità di difendersi e di lottare per la propria vita.

La vicenda ha fatto infuriare il web, centinaia di persone sono rimaste indignate da quanto accaduto e si augurano che al più presto riescano a scoprire chi sia stato ad uccidere il povero cagnolino, perché è giusto che paghi.