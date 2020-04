Mezzane di Sopra: abbandonano un cane, ma vengono ripresi dalle telecamere Abbandonano un cane, ma non sapevano di essere ripresi dalle telecamere

La vicenda è accaduta a Mezzane di Sopra, in provincia di Verona, nel Veneto, dove delle persone sono state riprese mentre abbandonavano un cane, inconsapevoli della presenza delle telecamere. Quest’ultime sono attive per leggere le targhe dei veicoli che transitano per quella strada. Senza il minimo senso di colpa, la mattina presto, hanno fatto salire il cane all’interno della loro vettura.

Una volta lontani e una volta raggiunto il punto desiderato, lo hanno fatto scendere e lo hanno legato, con una corda e poi se ne sono andati, senza preoccuparsi di ciò che sarebbe accaduto in seguito. Di certo non potevano immaginare che le telecamere li stessero riprendendo e che qualcuno si sarebbe ritrovato, con rabbia, a rivedere la scena del loro gesto codardo.

A visionare i filmati, sono stati i vigili della polizia locale, che quando si sono accorti di quello che sembrava un abbandono, hanno deciso di recarsi sul posto, per verificare se il cane fosse ancora lì.

Ed è proprio così che l’hanno trovato, un povero pastore tedesco, senza nemmeno un microchip, senza una famiglia, legato lungo una strada provinciale, da quelle che probabilmente erano le persone che lui amava.

Grazie alle immagini delle videocamere, gli agenti sono riusciti ad identificare gli autori del gesto, che oltre al reato di abbandono di animali, dovranno anche tener testa alla violazione del decreto, spostamento senza motivazione di necessità.

Adesso dovranno essere processati e rischiano fino a sei mesi di reclusione e fino a 10.000 euro di multa.

Per quanto riguarda il povero pastore tedesco, al momento si trova in attesa di essere portato al canile.

Ancora una volta, una vicenda che insegna che il bene è sempre lì, pronto a contrastare il male. Se le forze dell’ordine non si fossero rese conto dell’abbandono, nelle immagini delle telecamere, probabilmente quel povero cane sarebbe morto lì, abbandonato a se stesso.