Non riesce a rassegnarsi alla perdita del suo cane Falucho ed è convinto che qualcuno lo abbia rubato, così offre la sua auto come ricompensa

Il cane Falucho è scomparso e il suo proprietario non si da per vinto. La vita senza di lui non è più la stessa, per questo ha offerto come ricompensa la sua automobile.

Questa storia ha fatto il giro del mondo attraverso i social network, perché dimostra quanto un amico a quattro zampe possa essere importante nella vita di un essere umano. Diventa un membro della famiglia e perderlo, equivale a perdere un parente.

Il mio cane è semplicemente impagabile per me, non so come vivere senza Falucho. Non è scappato, è un cane molto amato.

Il giovane è convinto che il suo cucciolo non sia scappato, ma che qualcuno lo abbia rubato dal giardino della sua abitazione. Proprio per questo, è certo che ci sia qualcuno che sappia la verità ed ha offerto la sua macchina in cambio del suo amato cane.

Carlos Quiroga ha spiegato che Falucho gli è stato regalato da suo padre, morto alcuni anni fa.

Da allora, ben sei anni fa, lui e il cucciolo hanno instaurato un rapporto indivisibile e condiviso ogni cosa. La morte del papà ha lasciato un grande vuoto nel cuore di entrambi e se sono riusciti a superare il dolore, è proprio grazie al supporto reciproco.

Un giorno, Carlos è tornato a casa e non ha più trovato il suo amico peloso. Falucho sembrava scomparso nel nulla.

Ha tappezzato l’intero quartiere e l’intera città, ma non è riuscito a ritrovarlo.

La ricompensa del proprietario di Falucho

Regalo questa macchina, che è l’unica cosa che ho, a chiunque possa dirmi chi ha il mio cane. È stato rubato da casa mia. Con quale necessità? Per quale scopo? Mi hanno distrutto con la mancanza del mio cane.

Carlos non è certo che la sua offerta funzionerà e che riuscirà a riabbracciare Falucho, ma una cosa la sa. I beni materiali potranno essere sempre sostituiti, ma l’amore del suo cane NO!