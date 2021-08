La storia della cagnolina Hannah e di come il suo papà umano l'ha salvata dall'attacco improvviso di un alligatore uscito dallo stagno

I protagonisti di questa storia sono Bruce Savage e la sua cagnolina Hannah. Quando si vive in una zona nota per la presenza di alligatori, bisogna sempre stare attenti quando ci si trova nei pressi dell’acqua.

Immagine: screenshot, wafb.com

Lo stagno vicino alla casa di Bruce e Hannah, a Mt. Pleasant, nella Carolina del Sud, è uno di questi posti. Un giorno, la coppia si stava godendo una tranquilla passeggiata, finché la cucciola non è scomparsa in modo improvviso. Il proprietario ha raccontato di aver guardato verso il basso e di aver visto soltanto il guinzaglio retrattile trascinato in acqua. Un alligatore aveva afferrato da dietro la sua amica a quattro zampe.

Mi sono spento. Le mie orecchie si sono spente, non riuscivo a sentire nulla, tranne me stesso che urlavo il nome del mio cane. Ero nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Senza fermarsi a riflettere più di tanto, Bruce si è precipitato in acqua verso l’alligatore e ha cercato di strappare via Hannah dalle sue grinfie. Poi ha iniziato a correre con la sua cucciola tra le braccia, senza voltarsi nemmeno una volta.

Immagine: screenshot, wafb.com

L’alligatore ha morso la coda della cagnolina e anche la parte posteriore del corpo, che ha riportato diverse ferite. L’uomo, fortunatamente, non è stato morso da rettile, ma la sua gamba è rimasta ferita a causa della ghiaia.

Nonostante tutto, entrambi stanno bene e Hannah è salva. Bruce adesso ci penserà due volte prima di passeggiare vicino all’acqua.

Immagine: screenshot, wafb.com

Dopo l’episodio, il Dipartimento delle Risorse Naturali ha lanciato un appello rivolto a tutti coloro che abitano nella zona, chiedendo alle persone di mantenere le distanze dalle zone umide.