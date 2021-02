Dopo una lunga battaglia contro il cancro, il piccolo Chester non ce l’ha fatta. La sua famiglia ha fatto il possibile per renderlo felice nei suoi ultimi giorni di vita e sono orgogliosi di avergli donato tutto l’amore e le cure di cui aveva bisogno. Sono sicuri che adesso si trova in un posto migliore, dove non ci sono sofferenze e crudeltà.

La storia di questo cucciolo a quattro zampe è iniziata molto tempo fa. Un gruppo di volontari lo ha trovato solo ed abbandonato sul ciglio della strada.

Chester era triste, forse perché sapeva che non avrebbe mai più rivisto la sua famiglia umana. Quelle persone non volevano più occuparsi di lui ed è per questo che lo avevano lasciato in quel posto, senza pensare alla sua situazione e ai suoi sentimenti.

I ragazzi non potevano abbandonarlo anche loro ed è per questo che lo hanno portato nel rifugio Animal Ark Rescue. Tuttavia, il medico dopo la visita, ha fatto una scoperta straziante. Da alcuni esami, è emerso che il piccolo era affetto da un tumore molto grave.

Il veterinario sapeva che non aveva ancora molto tempo. Per questo ha detto ai volontari di trovargli una casa amorevole, in cui potesse trascorrere i migliori ultimi giorni della sua vita.

Una donna chiamata Nicole Elliot, appena è venuta a conoscenza della sua triste situazione, ha deciso di adottarlo. Non poteva vederlo soffrire ed infatti, nonostante le difficoltà e i problemi, ha deciso di donargli il lieto fine che tanto desiderava.

I migliori ultimi giorni di vita di Chester

La famiglia sin da subito ha fatto il possibile per farlo adattare. Il loro scopo era proprio quello di renderlo felice. Chester amava fare lunghe passeggiate a piedi e in macchina. In più, voleva essere sempre coccolato.

La figlia di Nicole, Payton, era diventata la sua miglior amica. La piccola passava molto tempo insieme al cane ed erano diventati inseparabili. Tuttavia, poche settimane dopo il suo arrivo nella casa, le condizioni del cucciolo sono peggiorate improvvisamente. Ecco il video della sua storia di seguito:

Il medico ha fatto di tutto per cercare di aiutarlo, ma alla fine il cancro lo ha strappato via dall’affetto dei suoi cari troppo presto. La donna, nonostante tutto, dice di essere felice di averlo conosciuto e di avergli donato i migliori ultimi giorni della sua vita!