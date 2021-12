Il protagonista della storia divertente e del video virale che vi raccontiamo e mostriamo oggi si chiama Pusic ed è un bellissimo gatto bianco e nero che ha, fin da piccolissimo, una grande, unica passione, quella per la carta igienica. I suoi genitori umani, allora, hanno deciso di organizzare per lui una morbida e rotolante sorpresa. Leggete di seguito per scoprire cosa è successo.

I nostri gattini ne combinano di tutti i colori. Se vogliono giocare si gioca, se vogliono mangiare si mangia e se vogliono coccole, beh, conoscete già la risposta.

Combinano spesso e volentieri anche tanti guai in giro per casa, ma una cosa è certa, l’amore che priviamo per loro ci farà sempre dimenticare le loro marachelle.

Pusic ha vissuto da randagio per le strade della Bielorussia per qualche tempo, finché un’amorevole famiglia non l’ha salvata e portata in una calda e confortevole casa.

Quando era solo un cucciolo, giocava sempre con la carta igienica. Ogni volta che poteva andava in bagno e si divertiva a srotolare tutta la carta e lasciarla a terra dopo averci giocato per ore.

Crescendo la sua passione è diminuita ed ha iniziato a giocare solo con i suoi giocattoli. Ma la realtà era che non aveva mai dimenticato quel passatempo che riempiva le sue giornate un tempo.

Nel frattempo Pusic è diventata anche una star del web. Ha una pagina tutta sua Instagram che i suoi genitori umani aggiornano in continuazione con le sue foto e i video delle sue gag.

Il video virale di Pusic

Nell’ultimo periodo, proprio sull’account Instagram del gattino è comparso un video che ha divertito centinaia e centinaia di persone provenienti da ogni parte del mondo.

I genitori umani del gattino sono andati al supermercato e hanno comprato decine di rotoli di carta igienica. Poi sono tornati a casa e li hanno srotolati tutti, addobbando per bene una stanza intera.

Dopodiché hanno aperto la porta ed hanno lasciato entrare il gattino. La reazione del micio quando ha visto quella stanza dei giochi è strepitosa. La guardava con stupore e gioia. Non sapeva cosa fare. Non sapeva se crederci o se rimanere allibita. Poi, una volta capito e realizzato, ha iniziato a correre su e giù nella più totale euforia.