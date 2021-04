“Quando abbiamo visto le immagini, non riuscivamo a credere che qualcuno avesse avuto il coraggio di farle questo”

La terribile vicenda di oggi arriva da El Paso, in Texas, ma ha ben presto fatto il giro di tutto il mondo. La sfortunata protagonista è una cucciola di Bulldog francese di nome Stella, che è stata rapita da un malintenzionato mentre giocava tranquilla nel cortile di casa sua. A raccontare la vicenda e a chiedere aiuto, è stata la sua padroncina, una donna di nome Jessica Canales.

Credit: KTSM – Youtube

Il fenomeno del Dognapping, ossia del rapimento di cani di razza con l’intento di rivenderli sul mercato a cifre spropositate, è ormai sempre più diffuso in ogni parte del mondo.

Con l’attuale pandemia, forse perché si ha l’intento di procacciarsi quanti più soldi possibili, questo fenomeno è addirittura aumentato.

Era una mattina come tantissime altre per una donna di nome Jessica Canales. Come sempre, prima di andare a lavoro, la donna aveva fatto uscire i suoi cani in giardino per fare i loro bisogni.

Dopo qualche minuto è tornata fuori per richiamare i suoi cuccioli e farli rientrare, ma in quel momento si è accorta che una di loro era scomparsa nel nulla. Terrorizzata, Jessica ha chiamato subito suo marito, che si è precipitato nel tornare a casa.

Il video delle telecamere mostrano un uomo rapire la povera Stella

Credit: KTSM – Youtube

Giunto sul posto, il marito di Jessica è andato subito a controllare le immagini delle telecamere di sorveglianza poste nel cortile. Proprio in quel momento, la coppia ha scoperto l’amara verità.

Nel video si vede chiaramente un uomo con camicia bianca e pantaloncini neri, mentre scavalca la recinzione e si introduce furtivamente nel cortile. Dopo aver conquistato la fiducia degli altri cagnolini, dando loro dei gustosi hamburger che aveva nelle tasche, ha concentrato la sua attenzione su Stella, l’ha presa e l’ha portata via.

Credit: KTSM – Youtube

Immediatamente, Jessica e suo marito hanno denunciato il furto alle autorità ed hanno pubblicato annunci ovunque.