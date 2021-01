Quando Chaz ha aperto la porta per portare i suoi cuccioli a passeggio, un ospite speciale ha deciso di fare irruzione in casa

Il gallo è entrato in casa come se nulla fosse, così l'uomo ha deciso di adottarlo e chiamarlo Ronnie

Siamo abituati a raccontarvi storie e racconti che riguardano cani o gatti, sta volta invece il protagonista è un simpatico gallo di nome Ronnie. Era una giornata come un’altra per Chaz Sanders e la sua famiglia. Erano in casa e tutto sembrava procedere come sempre.

Insieme alla famiglia, vivono anche due simpatici cagnolini di nome Addy e Merle. Ed è proprio per far uscire loro a fare una passeggiata, che l’uomo ha aperto la porta d’ingresso dell’abitazione.

Come ogni giorno stavo per uscire con i miei cani per fare una passeggiata e per far fare loro i bisogni. Appena ho aperto la porta, ho trovato davanti a me un visitatore del tutto insolito. Non riuscivo a crederci.

Chaz non riusciva a spiegarsi da dove provenisse quel simpatico e vivace gallo, considerando che la casa più vicina ala sua dista almeno 2 km. Di punto in bianco, non contento, il galletto ha deciso addirittura di entrare e di accomodarsi nel soggiorno della casa di Chaz.

Sebbene l’arrivo improvviso di questo simpatico nuovo amico abbia colto di totale sorpresa tutta la famiglia, tutti, compresi i cagnolini, sono stati felici di accoglierlo e si sono tutti innamorati di lui. In poco tempo hanno anche deciso di dargli un nome, Ronnie.

Ronnie diventa un nuovo membro di famiglia

La famiglia Sanders, ovviamente, non aveva alcuna intenzione di adottare un gallo, ma come ha ammesso Chaz, se quel pennuto era arrivato a casa loro, un motivo doveva pur esserci. Forse un segno del destino, ha detto l’uomo.

All’inizio il volatile era abbastanza diffidente. Non si lasciava avvicinare e continuava a cantare e svolazzare in giro per tutta la casa. Col passare dei giorni però, sia lui che i suoi nuovi amici a quattro zampe hanno iniziato ad abituarsi e a conoscersi, fino a stringere un legame davvero molto forte. Chaz ha raccontato: