“Quando è salito sulla mia auto, non sapevo proprio cosa fare, così…”

I volontari della Austin Animal Service, sono dei veri e propri angeli sempre pronti a prendersi cura di qualsiasi animale in difficoltà. Aiutano persino le persone che non riescono a prendersi cura a dovere dei propri cuccioli per i più disparati motivi. Nell’episodio di oggi, si intuisce benissimo quanto possa essere gentile il loro animo.

Credit: Rumble – YouTube

La vicenda è accaduta ad Austin, in Texas. Qualche tempo fa, nella capitale dello stato americano, un’inondazione ha messo a serio rischio tantissime case, persone e ovviamente animali.

Così, una volontaria di nome April Moore, è salita sul suo pick up dell’associazione e ha iniziato a fare un giro nel quartiere colpito dall’inondazione. Il suo intento era quello di aiutare qualche eventuale proprietario di cane che fosse in difficoltà dopo il triste avvenimento.

Credit: Rumble – YouTube

Per sensibilizzare quanta più gente possibile su questo tema, le telecamere di un’emittente locale hanno deciso di riprendere l’intera operazione. Telecamere che hanno catturato un episodio davvero molto dolce e simpatico.

Un cane sale sull’auto della Austin Animal Shelter

Proprio mentre procedeva nel suo cammino, la volontaria April ha notato un cagnolone appollaiato sotto un’automobile e ha deciso di fermarsi a salutarlo e a controllare se fosse tutto ok.

Proprio in quel momento, il cucciolo è uscito da sotto la vettura e si è avvicinato al lato del passeggero dell’auto di April, per poi appoggiare le sue zampe proprio sul sedile.

Una semplice carezza da parte di April, ha significato per lui un vero e proprio invito a salire e ad accomodarsi.

Credit: Rumble – YouTube

Tra le risate dei presenti, la volontaria è scesa dall’auto ed è andata nel portabagagli a prendere un dolcetto per il suo simpatico visitatore. Grazie a quei gustosi snack la donna è riuscita ad attirarlo fuori dall’auto e a consegnarlo di nuovo alla sua mamma umana, che si era gustata tutta la scena dal vialetto di casa sua.

Tutti ad Austin apprezzano il lavoro che fanno i meravigliosi volontari della Austin Animal Shelter. E guardando il video pubblicato di sopra, è facilmente intuibile il perché. La loro dolcezza è unica e sembrava proprio che lo avesse capito anche quel dolce cagnolone marrone.