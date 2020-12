Zip e Zap sono due gatti dal pelo arancione salvati da una colonia di gatti in un quartiere di Nashville, nel Tennessee. Un giorno, una volontaria di nome Kiki, è venuta a conoscenza della spiacevole situazione di alcuni gatti ed ha deciso di intervenire per cercare di soddisfare ogni loro bisogno.

Non appena i mici si sono ritrovati all’interno del rifugio, si sono mostrati nervosi nei confronti dei volontari. Ma in seguito, quando sono stati sterilizzati e castrati, hanno capito di essere al sicuro e che quelle persone intorno a loro, volevano soltanto aiutarli.

Zip e Zap sono inseparabili. Trascorrono tutto il tempo insieme. È ovvio che si conoscono da sempre e che erano migliori amici anche prima di essere salvati, nella colonia di gatti. Ma da quanto hanno capito di vivere al sicuro, il loro rapporto si è fortificato giorno dopo giorno. Hanno iniziato ad interagire con le persone e altri gattini salvati, sempre senza mai separarsi.

Il rapporto speciale tra Zip e Zap

Kiki ha raccontato che questi due gattini amano coccolarsi l’uno l’altro:

Si comportano come se fossero grati di essere dentro la nostra struttura, al sicuro e lontani dai pericoli della strada. Qui dentro li chiamano ‘i gatti sorridenti’. Basta guardare i loro visi, per essere orgogliosi ogni giorno del lavoro che facciamo.

Credit: IG / KITTENITWITHKIKI

Sono passati tre mesi e sono pronti per cercare una famiglia. Abbiamo deciso di raccontare la loro storia, perché vorremmo che venissero adottati insieme.

Credit: IG / KITTENITWITHKIKI

La volontaria ha pubblicato queste tenere immagini sulla pagina social dell’associazione, per mostrare ai possibili adottanti il rapporto che lega Zip e Zap e quanto possa essere negativo per loro, andare in due case diverse. Adottare due animali, invece che uno, è un impegno molto grande, ma i ragazzi sono certi che presto arriverà per loro la famiglia giusta. E che potranno vivere, insieme, il secondo capitolo della loro vita.