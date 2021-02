Quando ha attraversato quella porta, non poteva immaginare che non ne sarebbe più uscita

Destino. Ecco, è proprio questa la parola chiave che ha reso possibile che si realizzasse un miracolo come la storia che vi raccontiamo oggi. È successo a Philadelphia, durante una brutta notte di maltempo. Suzy era una cagnolina randagia che, infreddolita e affamata, ha deciso di trovare rifugio entrando in una porta che, il “destino”, ha voluto che fosse rimasta aperta per caso.

Credit: suzynpupman / Instagram

Forse attratta dal calore, dalle luci o dagli odori di cibo, per la cagnolina quella casa sembrava davvero l’unico rifugio in cui potersi salvare.

Jack Jokinen, il proprietario di casa, al risveglio al mattino ha trovato questa cagnetta nel soggiorno ed è rimasto scioccato. Ha controllato le porte e le finestre, ed erano tutte chiuse. Sua moglie, il suo bambino e anche il cucciolo di famiglia George, stavano tutti bene. Come fosse entrata quella cucciola, insomma, era davvero un mistero.

Controllando le telecamere di sicurezza, l’umo è riuscito a risolvere il rebus. Ha notato che la porta, la sera precedente, era aperta perché sua moglie aveva accidentalmente dimenticato di chiuderla. Poi ha visto il momento in cui Suzy è entrata. E solo alla fine del video ha visto un suo vicino di casa che, notando la porta spalancata, si è avvicinato e l’ha chiusa, rendendo così impossibile alla cagnolina di uscire.

Jack decide di adottare Suzy

Credit: JJFromTheBronx / Twitter

Non sapendo come comportarsi, la famiglia ha portato Suzy dal controllo animali per verificare se avesse un microchip. La scansione, però, non ha dato alcun risultato.

È stato proprio in quel momento che la parola “destino” ha cominciato a ronzare anche nella mente di Jack. In più, c’era il fatto che quella cagnetta sembrava già essersi affezionata a quelle persone, tanto da attaccarsi a loro in maniera incredibile.

La decisione, a quel punto, era praticamente già scontata. Suzy era appena entrata a far parte della famiglia Jokinen.

Credit: suzynpupman / Instagram

Nel giro di poche settimane la nuova amica a quattro zampe si è ripresa del tutto dalla sua ex vita di strada. Jack, che aveva documentato la sua storia su Twitter, ha deciso di aprire anche delle pagine dedicate a Suzy sia su Instagram che su Facebook.

Migliaia di persone si sono appassionate così tanto alla storia di quella cagnolina, che l’hanno resa ormai una vera e propria star.