Avere dei cani in casa ci aiuta a passare il tempo e a non annoiarci. Tutti noi proprietari amiamo fargli le coccole e scherzare con loro, ma non si può dire sempre lo stesso per loro. Il video del cane Duke e dello scherzo che gli ha organizzato la sua padroncina, è la chiara dimostrazione di come a volte gli scherzi non sono del tutto graditi dai nostri amici a quattro zampe.

Fonte: BVIRAL / YouTube

La pandemia ha costretto molti di noi a trascorrere più tempo del solito chiusi in casa. Per passare il tempo si è costretti ad inventare degli stratagemmi e avere un amico a quattro zampe a farci compagnia, rappresenta una vera e propria manna dal cielo.

Loro amano giocare e scherzare con noi, ma non bisogna mai fare l’errore di sottovalutare il loro intelletto. Il video diventato virale sul web che oggi vi mostriamo, ne è la chiara dimostrazione.

Il video del cane Duke

Quando la proprietaria di questo meraviglioso labrador color nocciola ha acquistato una statua a forma di cane, che somigliava incredibilmente al suo cucciolo, non immaginava che stava per causargli un bel trauma.

Fonte: BVIRAL / YouTube

Nel video si vede lei in camera da letto che chiama il suo cane e lo invita ad andare da lei. Quando Duke entra nella stanza e nota questo nuovo ospite, la sua reazione è tutt’altro che prevedibile.

La donna pensava di fare soltanto uno scherzo al cucciolo, ma lui a primo impatto ha pensato che si trattasse davvero di un nuovo amico con cui giocare.

Si è avvicinato e ha annusato quello strano soggetto e quando ha capito che era soltanto una statua, i suoi occhi si sono riempiti di orrore e si è tirato indietro inorridito.

Duke aveva capito subito che la mostruosità davanti a lui non era un cagnolino reale, ma solo un impostore senza pelle e ossa vere.

Fonte: BVIRAL / YouTube

Quando la donna ha iniziato a ridere, a dirgli che andava tutto bene e che era soltanto uno scherzo, Duke non l’ha presa affatto bene.

La sua faccia e i suoi occhi parlavano per lui. Si era offeso e lo scherzo non gli era piaciuto affatto.