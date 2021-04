Quando ha dovuto allontanarsi dal suo cucciolo, la donna si è sentita letteralmente persa

La storia di oggi ha come protagonisti un Labrador Retriever di 8 anni di nome Tami e la sua proprietaria Kimberley Burrows. Per tutta la vita, il cagnolone ha sostenuto la sua mamma nella vita quotidiana. La donna è cieca e dopo un periodo di distanza dal suo amico a quattro zampe, ha voluto raccontare la sua esperienza sui social.

Credit: Kimberley Burrows/Facebook

Per sette lunghi mesi è stata costretta a stare lontana da Tami. Il cane ha dovuto subire un intervento chirurgico per la rimozione di diversi tumori benigni. Viste le sue condizioni, i veterinari lo hanno tenuto lontano dalla sua proprietaria non vedente, per tutta la riabilitazione.

Mi sentivo persa e vulnerabile. Uscivo soltanto per andare all’università o per fare la spesa ed evitavo di fare qualsiasi altra cosa.

Dovevo fare affidamento soltanto al mio bastone e mai mi sono sentita così vuota in tutta la mia vita.

Kimberley e Tami hanno sempre condiviso ogni cosa e hanno affrontato gioie e dolori, sempre insieme. La donna ha scoperto di avere problemi alla vista in tenera età e, con il passare degli anni, è diventata completamente cieca. Nel 2014, le è stato affidato un cane da terapia.

L’animale avrebbe dovuto guidarla ed accompagnarla nelle attività quotidiane. Da quando Kimberly ha conosciuto Tami, la sua vita è cambiata per sempre. Ha iniziato a sentirsi libera ed è riuscita ad essere se stessa.

L’importanza di Tami nella vita della donna

Credit: Kimberley Burrows/Facebook

Quando ha ricevuto la notizia del veterinario, il mondo le è crollato addosso ed ha avuto paura di perdere il suo migliore amico, il suo compagno di vita, il suo tutto.

Credit: Kimberley Burrows/Facebook

Fortunatamente, i tumori erano benigni e con un intervento chirurgico Tami sarebbe tornato a stare bene. È stata dura e probabilmente la donna non dimenticherà mai quei sette mesi della sua vita, ma finalmente ha potuto riabbracciare il dolce cagnolone.

Raccontando la sua storia sui social, Kimberley ha voluto dimostrare a tutti quanto sia importante la presenza di un animale nella vita delle persone. Soprattutto in quella di persone con problemi come i suoi. Lei vede il mondo attraverso gli occhi di Tami e ormai non potrebbe più immaginare la sua vita senza di lui.