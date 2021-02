“Quando ho notato il suo pelo, ho deciso subito che dovevo portarlo a casa e…”

La vita da randagio è tremenda sotto molti punti di vita. Ne sa qualcosa questo povero cane sporco che si aggirava per un quartiere di una città. Era infreddolito, affamato e coperto di sporcizia. Tutti questi fattori, avevano fatto in modo che anche il suo umore fosse molto irascibile, soprattutto verso gli umani che provavano ad avvicinarsi a lui con il tentativo di aiutarlo.

Vivere in strada, per essere un piccolo cagnolino indifeso, è un’esperienza terribile. Bisogna combattere con il freddo, con la fame e magari anche con altri cani che tentano di aggredire. Per non parlare della mancanza totale di igiene, che spesso porta con sé diverse malattie e infezioni alla pelle.

Tutto questo, ovviamente, può influenzare anche il carattere di un povero animale. Vivere in quelle condizioni fa sì che i cuccioli diventino scontrosi e diffidenti verso chiunque.

Quando una donna ha visto da lontano il cane protagonista di questa storia, a stento ha trattenuto le lacrime. Quando si è avvicinata per provare ad accarezzarlo, ha potuto notare da vicino quanto il suo pelo fosse sporco e arruffato.

Rendendosi conto di questo, la donna ha deciso di non rimanere indifferente. Ha provato ad avvicinarlo più volte, ma il cucciolo continuava a reagire in malo modo, non essendo abituato ad alcuna attenzione da parte degli esseri umani.

Il restyling del cane sporco

Dopo numerosi e cauti tentativi e grazie all’aiuto di qualche snack goloso, finalmente la donna è riuscita a convincere il cane sporco ad avvicinarsi. Dopo aver conquistato la sua fiducia, lo ha preso e portato a casa sua, con l’intenzione di renderlo presentabile per la prima volta in vita sua.

Lo ha messo nella vasca, lo ha lavato per bene e poi lo ha tirato fuori e lo ha asciugato con degli asciugamani e un phon.

Ripensando a quanto fosse diffidente fino a qualche ora prima, è stato davvero sbalorditivo vederlo rilassarsi e godersi appieno la mia toelettatura.

Incredibilmente, il cucciolo ha accettato tutto quello che la donna gli faceva, senza battere ciglio. Alla fine, il risultato lo ha premiato alla grande. Il bagno con acqua calda e sapone lo avevano reso un cane completamente diverso.

Per vedere la sua reazione al bagno e la sua trasformazione, basta dare un’occhiata al video di sopra.