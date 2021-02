Quando il corriere ha portato i nuovi libri di sua mamma, il cucciolo ha deciso di “ispezionarli” per primo

La storia di oggi arriva da Sidney ed ha come protagonista un cucciolo di pit bull di nome Dallas. Il cagnolino vive nella sua casa in Australia insieme ai suoi tre amici pelosi e si diverte a fare i dispetti alla sua amorevole mamma, una donna di nome Chantelle Wallace.

Credit: Chantelle Wallace – Facebook

Leggendo la storia di questo cucciolo tremendo, sembrerebbe proprio che il suo hobby preferito sia quello di distruggere qualsiasi cosa che gli capiti sotto tiro. Per confermare il fatto, Chantelle ha raccontato:

Da quando Dallas è a casa nostra abbiamo perso il contro dei danni che ha fatto. Sembra che sappia precisamente quali siano gli oggetti che non deve toccare e che li vada a prendere apposta per farci i dispetti. Finora abbiamo cambiato 4 divani, tre set di tende e un numero indefinibile di scarpe e ciabatte.

Sebbene la sua famiglia conosca benissimo la voglia di rompere le cose del loro cucciolo, gli resta davvero difficile nascondergli tutto. Anche perché, sembra proprio che abbia un radar per trovarle e distruggerle ugualmente.

Mai stanco di fare il burlone, il pit bull, qualche giorno fa, ha deciso di combinarne un’altra delle sue.

La particolare ispezione di Dallas

Credit: Chantelle Wallace – Facebook

Chantelle ama molto leggere e proprio ultimamente, aveva deciso di acquistare dei nuovi libri su internet. Quando il corriere finalmente è arrivato e ha consegnato il pacco contenente i nuovi libri, la donna ha fatto il tremendo errore di lasciarli incustoditi per qualche minuto.

Approfittando dell’assenza della sua mamma, indovinate chi ha deciso di aprire il pacco e di ispezionare uno per uno i nuovi libri appena comprati? Dallas, ovviamente. E l’ispezione, a quanto pare, non deve essergli piaciuta per niente, visto che ha fatto a pezzi ognuno di essi.

Credit: Chantelle Wallace – Facebook

La mia prima reazione è stata: “Ma perché?!”

La cosa più divertente, ha raccontato Chantelle, è la sua reazione quando mi avvicino per sgridarlo.