Quando Pommy, il cane di razza Pomerania del veterano Ervin è morto, ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua vita. È accaduto in modo inaspettato ed è per questo che è stato ancora più difficile dirgli addio.

La donna e il cagnolino vivevano insieme da anni e l’amico a quattro zampe l’ha sempre aiutata a far fronte al suo disturbo da stress post traumatico dopo l’esercito.

Lo scorso 13 Maggio, Pommy è riuscito a liberarsi dal guinzaglio ed è stato investito da un pirata strada. Quest’ultimo è poi fuggito via e non è mai stato rintracciato.

Dopo la morte del cucciolo, Ervin non è stata più la stessa. Poi un giorno qualcosa è cambiato e ha ricevuto una sorpresa davvero inaspettata.

Sarah Greenstein, la proprietaria di un negozio di animali chiamato Left Paw, situato a New Hyde Park (New York), ha deciso di sorprendere la sua fidata cliente con una bellissima sorpresa.

La perdita di un cane non è facile da affrontare e soltanto chi condivide la vita con un amico a quattro zampe, riesce a capire cosa si prova. Sarah conosceva molto bene l’amicizia tra Pommy e Ervin, la donna aveva comprato il cucciolo proprio nel suo negozio. Così ha deciso di regalare al veterano un nuovo cucciolo di Pomerania.

Lei ha servito il nostro paese e ha reso possibile a qualcuno come me di avere le libertà che ho io. Le sono molto grata per questo, quindi quando ha avuto bisogno di me, ho fatto la mia parte.