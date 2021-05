Una donna chiamata Elizabeth Konyak, poco tempo fa, ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram un video della sua gattina Helen. La piccola ogni volta che la sente cantare, si comporta in modo molto strano. Le salta sulla testa e non vuole scendere per nessuno motivo.

CREDIT: INSTAGRAM

Un atteggiamento strano ed insolito. Proprio per questo, l’amica umana ha voluto mostrarlo a tutti i suoi amici, ma non avrebbe mai immaginato che la sua clip sarebbe diventata virale. Ora sono famose sul web.

Elizabeth ha raccontato di aver trovato la gattina mentre viveva come randagia per le strade della sua città. Inizialmente le dava del cibo, ma la piccola a quattro zampe non permetteva a nessuno di avvicinarsi a lei.

La donna è riuscita a conquistare la sua fiducia dopo molte settimane. Di conseguenza, Helen è entrata nell’abitazione della famiglia e da quel momento, non è più uscita.

I signori si sono innamorati della sua personalità ed hanno deciso di adottarla per sempre. In un primo momento volevano tenerla solo per qualche giorno, ma alla fine non sono più riusciti a separarsi da lei.

La clip virale di Helen

Nel video che Elizabeth ha pubblicato sui social, si può vedere che l’amica umana è seduta tranquilla sul divano. La gatta invece è sul tappeto ed è impegnata a controllare tutto ciò che accade intorno.

Ad un certo punto la donna inizia a cantare ed è proprio in quel momento che Helen si alza e corre vicino la sua testa. Non vuole andare via per nessun motivo.

Anzi cerca anche di giocare con lei, toccandola con una zampetta. Nessuno sa il motivo di questo suo comportamento. Nemmeno il veterinario è riuscito a dare una risposta concreta sulla vicenda, ma il tutto fa davvero sorridere i suoi amici umani. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La donna ha voluto pubblicare la clip sul web, ma non credeva che sarebbe diventata virale.