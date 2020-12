“Quando lo ha visto, i suoi occhi si sono accesi come un albero di Natale”

Viene ricoverato ed è costretto a restare in ospedale per 9 mesi: George ritrova il sorriso grazie a Sully

Sully è un cane di servizio addestrato ad interagire con i pazienti degli ospedali e, recentemente, è stato protagonista di meravigliose foto che si sono diffuse sul web e che stanno scaldando il cuore di milioni di persone. Tutto è iniziato quando George Hagedorn, un professore in pensione, è stato ricoverato in ospedale.

Un ricovero inaspettato che si è prolungato per quasi nove mesi. Purtroppo, a causa delle restrizioni anti-covid, la moglie dell’uomo non gli ha mai potuto far visita. L’unico mezzo che ha avuto per poter vedere come stava e poter ascoltare la sua voce, era la videochiamata.

Mery Ellen Jones, questo il nome della donna, ha deciso di fare una sorpresa a suo marito, in occasione di queste festività. Sa quanto sono stati difficili questi giorni per George e tutto ciò che voleva, era soltanto vedere di nuovo il suo sorriso. Così ha contatto l’associazione Blacksburg Rescue Squad ed ha chiesto ai volontari la possibilità di mandare un cane di servizio in ospedale, per far visita al suo amato marito.

I ragazzi hanno subito accettato la sua richiesta ed hanno scelto per la “missione sorriso”, proprio Sully.

L’incontro tra George e Sully

Quando mi hanno detto che avevano un San Bernardo a disposizione, il mio cuore si è riempito di gioia. Mio marito è cresciuto proprio con un cane della stessa razza e anche all’inizio del nostro matrimonio avevamo un San Bernardo, che purtroppo è scomparso in modo prematuro.

Nel momento in cui Sully ha varcato la soglia della porta della sua stanza, George si è illuminato come un albero di Natale. I dottori mi hanno mostrato la scena ripresa con il cellulare e vedere quel sorriso sul suo volto, è stata per me una sensazione che non riesco nemmeno a descrivere.

Dopo l’incontro tra George e il San Bernardo, coloro che hanno avuto modo di assistere all’emozionante scena, hanno immortalato il momento in delle meravigliose fotografie. Scatti che, in poco tempo, hanno fatto il giro del mondo.

Ancora una volta, un chiaro esempio di quanto possano giovare i cani e gli animali in generale, nella vita di una persona con delle difficoltà.