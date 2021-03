“Quando mi hanno chiamata, non immaginavo che la situazione di quei cagnolini fosse così grave”

Quando Lisa ha visto in che condizioni era la mamma dei cuccioli, ha capito che doveva fare qualcosa

Volontario, una parola che sentiamo e leggiamo spesso. Ma avete mai provato a pensare a quanto sia difficile il loro lavoro? La protagonista della storia di oggi, si chiama Lisa ed è proprio una volontaria. Da tutta la vita, dedica il suo tempo a salvare gli animali e spesso si ritrova davanti a situazioni davvero difficili.

Credit: The Dodo – YouTube

Recentemente, Lisa ha ricevuto una chiamata riguardo una cagnolina e i suoi cuccioli. Quella voce al telefono affermava che il proprietario non si curava di loro e che cani vivevano in condizioni davvero orribili. Così, ha deciso di recarsi all’abitazione per controllare di persona.

Da fuori non si vedeva molto, così ho deciso di bussare. Se c’è una cosa che ho imparato nel mio lavoro, è che la cautela e la gentilezza sono molto importanti.

Quando quell’uomo aperto la porta, la volontaria gli ha spiegato la situazione con il sorriso sul volto e gli ha fatto qualche domanda riguardo i cuccioli. La sua intenzione era solo quella di aiutarlo a darli in adozione.

Dopo una breve chiacchierata, il proprietario era d’accordo con lei e ha deciso di condurla fino ai cuccioli. Mentre attraversava il cortile, lo sguardo di Lisa si è posato sulla mamma dei cagnolini. Era emaciata, sporca e legata con una pesantissima catena.

Mi ha vista e ha iniziato a scodinzolare. Nonostante il modo in cui la teneva, lei scodinzolava.

Il salvataggio della volontaria Lisa

Credit: The Dodo – YouTube

Nel giro di pochi minuti, tutti i cuccioli erano sull’auto della volontaria, pronti ad arrivare al rifugio per una nuova vita. Ma quel salvataggio non era affatto completo. L’uomo l’aveva capito e non aveva alcuna intenzione di cederle anche la mamma dei cuccioli.

Lisa però non si è arresa e ha pregato l’uomo di accettare almeno i suoi consigli. Gli ha chiesto di mettere la cagnolina a dormire nella baracca dove teneva i cuccioli. E gli ha offerto di sterilizzarla e di vaccinarla.

Credit: The Dodo – YouTube

In quel preciso momento è accaduto il miracolo. Quell’uomo ha indicato la mia auto e mi ha detto di aprire la portiera. Poi ha liberato la mamma dei cuccioli e l’ha fatta salire a bordo.

E non era finita lì. L’uomo aveva un altro cane di nome Shine, che ha deciso di affidare a quella meravigliosa volontaria.