Il video di Cole che si intrufola nella macchina di Michelle, è diventato in poche ore virale in tutto il mondo

Video come quello che vi mostriamo oggi servono a farvi sorridere in un momento molto difficile come quello che stiamo vivendo. I protagonisti sono una ragazza di nome Michelle e un cagnolino di nome Cole. La vicenda è accaduta a Pittsburg, in Virginia, ma come capirete, ha fatto il giro del mondo in maniera molto veloce.

Fonte: BuzzFeed News / YouTube

Era una mattina piovosa come molte altre in Virginia e una ragazza di nome Michelle Logan si stava recando a lavoro proprio come ogni giorno.

Improvvisamente una delle spazzole dei tergicristalli ha smesso di funzionare e la giovane ha accostato l’auto ed è scesa per sostituirla. Scendendo, però, ha dimenticato di chiudere lo sportello.

Una volta sostituita la spazzola, la ragazza stava per rientrare in macchina quando ha notato che un inatteso ospite si era intrufolato mentre lei era intenta nella riparazione. Un bellissimo e dolcissimo mix labrador era entrato e si era seduto comodamente sul sedile del passeggero.

Era meraviglioso! Mi guardava come se volesse dirmi: ‘Ehi amica, fuori piove e questo sedile è comodissimo’.

Cole ritrova la sua casa

Fonte: BuzzFeed News / YouTube

La ragazza ha provato più volte a farlo scendere, ma lui non ne voleva sapere.

Ho fatto il giro e ho aperto lo sportello del passeggero. Lui a quel punto è saltato sul sedile del guidatore e si è seduto alla stessa maniere di prima.

Il simpatico cagnolino aveva trovato il suo riparo dalla pioggia e non aveva la minima intenzione di andare via. Ma era addomesticato e molto docile, quindi era chiaro che appartenesse a qualcuno.

Nonostante non avesse il collare, la ragazza ha deciso comunque di avvicinarsi alle case che erano lì intorno, per verificare se una di quelle fosse la sua.

Fonte: BuzzFeed News / YouTube

Fortunatamente era proprio così. Giunti davanti a casa sua, Cole è finalmente sceso dalla macchina e si è andato a sdraiare sotto al suo portico.

Michelle ha ripreso tutta la scena e l’ha postata su TikTok. In pochissimo tempo il video ha raggiunto un numero incredibile di visualizzazioni, suscitando ilarità agli utenti di ogni parte del mondo.