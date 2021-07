Oggi vogliamo raccontarvi del salvataggio di quattro cuccioli, abbandonati sotto una lastra di cemento, soli e spaventati.

Credit: Love Furry Friends – Rescue Channel

Fortunatamente, un passante ha sentito i loro lamenti e quando si è reso conto della presenza di quei poveri cagnolini, ha pensato di allertare i volontari dell’associazione animalista Love Curry Friend. Lui non sapeva come fare e quindi ha ben pensato di chiedere aiuto ai soccorritori.

Dopo la telefonata, ci siamo precipitati sul posto. Era una zona piuttosto isolata e non siamo riusciti a trovarla subito. I cuccioli si erano nascosti sotto una lastra di cemento. Purtroppo uno non è riuscito a sopravvivere fino al nostro arrivo.

Quando i quattro cuccioli hanno visto i volontari, hanno iniziato a scappare via spaventati. C’è voluto diverso tempo e molta molta pazienza, prima che uno decidesse di avvicinarsi ai nuovi amici umani.

Credit: Love Furry Friends – Rescue Channel

S è mostrato amichevole ed è stato facile per i soccorritori prenderlo. Gli altri due avevano ancora un po’ di paura, ma dopo che i ragazzi hanno offerto loro un gustoso pasto, si sono pian piano avvicinati.

Alla fine, tutti e tre i fratellini erano al sicuro e pronti per essere portati alla clinica veterinaria più vicina, per un controllo di routine. Dopo i vari controlli, i medici hanno realizzato che i poveri cagnolini non avevano molte possibilità di sopravvivenza, ma hanno rifiutato di arrendersi e hanno fatto il possibile per salvare le loro vite.

Sono stati ricoverati per diverse settimane e grazie alla loro determinazione, la loro forza e alla loro voglia di vivere, presto sono tornati a stare bene. Oggi sono ancora nelle mani degli amorevoli volontari che li hanno salvati dal loro triste destino e sono in attesa di adozione.

Credit: Love Furry Friends – Rescue Channel

Non è il primo salvataggio che facciamo. Ad un certo punto abbiamo smesso di stupirci della cattiveria degli esseri umani.

La vera bestia è l’uomo e purtroppo più passa il tempo e più perdiamo fiducia nell’umanità. Noi confidiamo nel karma e ci auguriamo che chi abbia abbandonato questi quattro cuccioli, riceva presto ciò che merita.