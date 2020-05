Quattro gattini scambiano Lilo per la loro mamma, vederli è meraviglioso Lilo è stato scambiato dai quattro gattini per la loro mamma, lo storia è diventata presto virale

Tutti i cuccioli hanno bisogno di essere amati e di una guida per crescere. Questo infatti è il caso di quattro gattini che sono stati portati al rifugio Mini Cat Town Kitten Rescue di San Jose. Hanno scambiato Lilo, un husky, per la loro mamma e da quel momento sono diventati inseparabili.

Sono stati trovati da un gruppo di volontari e le loro condizioni non erano molto buone. Erano soli, affamati e sporchi. Avevano bisogno di cure urgenti.

Proprio per questo motivo, hanno deciso di prenderli e portarli nel loro rifugio. Appena sono arrivati, hanno conosciuto Lilo e da quel momento tutto è cambiato.

Audi, Tesla, Ferrari e Bentley, gli sono praticamente saliti sulla schiena e non l’hanno più lasciato andare. I ragazzi, sono rimasti sconvolti da ciò che è accaduto, poiché è stato unico.

Il cane ovviamente non si è di certo tirato indietro e, da quel momento, si prende cura di loro. Ogni volta che hanno finito di mangiare, gli fa il bagno completo dalla testa ai piedi.

In più fa di tutto per farli sentire amati e protetti. Veglia su di loro per qualsiasi cosa. In passato ha visto arrivare molti cuccioli nel rifugio ed ha sempre fatto il possibile per cercare di aiutarli, ma i volontari dicono che questa volta c’è qualcosa di speciale nei loro confronti.

“I gatti gli sono corsi incontro pensando che fosse la loro mamma. Audi, il più coraggioso dei quattro, non ha perso tempo ad arrampicarsi alla sua schiena. Si vede che lo ama, è la cosa più vicina ad una madre che abbiano mai visto!” Ha raccontato uno dei ragazzi. Ecco il video della loro storia di seguito:

Lilo, ogni giorno fa il possibile per prendersi cura dei piccoli. Passa molto tempo con loro e vederli insieme è qualcosa di unico e sorprendente per tutti.

Fate conoscere questa storia commovente anche ai vostri amici, condividete!