La storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi parla dell’amore, eccezionale ed indissolubile, tra Queen e Freddy. Loro sono due meravigliosi e dolcissimi cagnolini, mamma e figlio, che si sono ritrovati allo stesso momento a vivere da randagi e senza una famiglia che si occupasse di loro. Per fortuna ora un rifugio li sta aiutando, ma quello che vogliono è solo trascorrere insieme la festa della mamma in una casa confortevole.

La storia di questi due cagnolini è iniziata quattro anni fa, quando Queen ha dato alla luce il piccolo Freddy. Fin dal primo istante in cui lo ha visto, la cagnetta non ha mai voluto allontanarsi dal suo cucciolino e questo legame si è intensificato sempre più con il passare del tempo.

Purtroppo, la famiglia con cui vivevano, per problemi economici non poteva più prendersi cura di loro. Invece di trovare una soluzione ideale, quelle persone però avevano scelto di abbandonarli, insieme, per le strade della Virginia.

I due cagnolini hanno vissuto da randagi per ben otto mesi. Hanno vissuto di espedienti, cercando di sopravvivere alla fame e al freddo, sempre insieme, uno affianco all’altra.

Per fortuna, dopo tanta sofferenza, il destino ha deciso di cambiare le vite di questi due bellissimi pelosetti.

Queen e Freddy cercano una casa insieme

Alcuni passanti che avevano visto Queen e Freddy, hanno contattato la Homeward Trails, un’associazione di salvataggio di Washington DC. I volontari come al loro solito si sono precipitati nel posto indicato e hanno accolto i due cuccioli nella loro struttura.

Le prime settimane nella struttura sono servite alle cure di quei due cagnolini feriti e debilitati dalla vita di strada, ma anche a conoscere il loro animo sempre gentile e docile nei confronti di tutti, animali o persone che fossero.

La cosa più palese di tutte era che la mamma e il figlio erano assolutamente inseparabili. Quando si alzava uno, l’altra lo seguiva, e viceversa.

Se uno si allontanava per una visita o per una passeggiata, l’altra guardava fisso verso la porta del box, nella sola attesa che tornasse.

Cercare una casa diversa per ognuno di loro sarebbe sicuramente più semplice, ma i volontari hanno deciso di darli in adozione solo a qualcuno che decida di prenderli entrambi, in modo da non separarli mai.

Non sarà facile, ma gli angeli del rifugio non hanno la minima intenzione di arrendersi.