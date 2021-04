“Quella persona al telefono mi aveva avvertito di un cane con qualcosa bloccato alla zampa. Ma non aveva affatto specificato di cosa si trattasse…”

Oggi vogliamo raccontarvi del meraviglioso salvataggio di un cagnolino. Le immagini sono state diffuse su web e in poche ore hanno fatto il giro del mondo. Il povero animale si è purtroppo trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Mentre stava vagando in cerca di cibo, è rimasto intrappolato con la zampa in una trappola che era stata piazzata lì illegalmente.

Fortunatamente, qualcuno si è accorto dell’incidente e della sofferenza del cagnolino ed ha lanciato subito l’allarme al team di protezione degli animali della zona: l’associazione Pima Animal Care. Kristen Weigand si è precipitata sul posto in soccorso del cucciolo.

La persona al telefono parlava di un cagnolino ferito con qualcosa bloccato alla zampa, ma non aveva affatto accennato ad una trappola. Non sapevo cosa fare, tentare di liberarlo avrebbe potuto portare a danni ancora peggiori. Così alla fine ho cercato di rassicurarlo e l’ho preso in braccio. Una volta caricato sulla mia macchina, l’ho portato dal veterinario con tutta la trappola.