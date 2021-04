Quelle fiamme che avrebbero potuto bruciare la sua voglia di vivere, in realtà hanno acceso nel cucciolo un vero e proprio superpotere

La storia che vi raccontiamo oggi arriva dalla Georgia, negli Stati Uniti, ma ha ben presto fatto il giro di tutto il mondo. Il protagonista è un meraviglioso Shiba Inu di nome Taka che ha visto la sua vita crollare a causa di un tremendo incendio scoppiato nella sua casa. Il coraggio e il temperamento, però, gli hanno permesso non solo di rialzarsi, ma di diventare anche un esempio per le vittime di incidenti come il suo.

Credit: Facebook / Care More Animal Hospital

Era notte e il cucciolo stava dormendo come sempre nel suo box sotto il portico. Improvvisamente, nella casa è divampato un incendio che ha costretto la sua famiglia a correre fuori per mettersi in salvo.

Il cagnolino, intrappolato nella recinzione, alla fine è riuscito a mettersi in salvo giusto in tempo, ma ha riportato delle gravissime ustioni sul viso, sulla pancia e sulle zampe.

La sua famiglia, disperata per non essere riuscita a salvarlo dalle fiamme, ora aveva paura di non poter sostenere tutte le spese delle cure di cui il cucciolo necessitava assolutamente. Così, a malincuore, ha deciso di lasciarlo nelle esperte mani del personale del Care More Animal Hospital.

La nuova vita di Taka

Credit: Facebook / Care More Animal Hospital

Non è passato molto tempo dall’arrivo del povero Taka in ospedale, che già tutti i volontari e i medici si erano perdutamente innamorati di quel meraviglioso cucciolo. La prima a portarlo a casa con lei, è stata una volontaria di nome Emily Martin. Dopo la gioia iniziale, la donna si è dovuta rassegnare al fatto di non poterlo tenere, poiché non andava d’accordo con il suo bambino e con i suoi altri 5 cani.

A prendere l’impegno di badare al cucciolo, da quel momento in poi, è stata Chrystal, una dei veterinari che si erano occupati di rimetterlo in sesto. Oltre a dosi immense di amore e coccole, alla dottoressa è venuta un’altra idea strepitosa: quella di addestrarlo per diventare un cane da terapia.

Dopo ore ed ore di corsi e di lezioni comportamentali, Taka era finalmente pronto.

Credit: Facebook / Care More Animal Hospital

Oggi Taka è un cane felicissimo che ama trascorrere il tempo insieme alla sua mamma e che adora fornire supporto a tutte quelle persone che sono rimaste vittime di ustioni.

Da un incendio che avrebbe potuto bruciare completamente la sua voglia di vivere, questo meraviglioso cucciolo è riuscito a tirar fuori il meglio di sé e di tante altre persone che aiuta ogni giorno.