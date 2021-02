Anche quando non si tratta del proprio cane, ci si commuove davanti ad una storia triste. Toby in queste ore è entrato nel cuore di migliaia di utenti di ogni parte del mondo. Un cane con il quale la vita ha deciso di essere ingiusta e che aveva trovato una sola speranza di sopravvivenza. Purtroppo il suo cuore non ha retto e Toby si è spento per sempre.

Lo scorso settembre, la proprietaria del cagnolino, Manuela Dávila, si è ritrovata di fronte alla terribile diagnosi del veterinario: aritmia cardiaca provocata da un blocco atrio-ventricolare di terzo grado. Inizialmente non sembrava così spaventoso, fino a quando non sono arrivate le convulsioni e gli svenimenti. Poi quelle orribili parole: tre o quattro mesi di vita.

La mamma umana di Toby non voleva rassegnarsi a quella condanna, così ha fatto delle ricerche ed ha trovato la storia di un gatto di nome Romeo, che nelle stesse condizioni, viveva grazie ad un pacemaker. A regalargli questa seconda possibilità di vita, erano stati i medici del Centro de Veterinaria y Zootecnia di Medellín, in Colombia.

Così, senza perdere tempo, la donna ha contattato i veterinari e spiegato della situazione del suo cagnolino. Sembrava quasi che il suo sogno stesse per divenire realtà. La clinica non solo si era offerta di operare il cane, ma avrebbe sostenuto tutti i costi. Sia quelli per l’intervento, sia quelli per tutte le successive visite di controllo.

Ma le cose non sono andate come tutti avevano immaginato. Purtroppo il cuore del piccolo Toby non ha retto l’anestesia. Il team veterinario della clinica ha dovuto dare la triste notizia alla famiglia.

La sua mamma umana aveva deciso di tentarle tutte e Toby sarebbe morto dopo pochi mesi. Per lo meno, ora sa di aver fatto il possibile per salvargli la vita.

La sua storia si è rapidamente diffusa sul web e sta facendo piangere migliaia di persone.