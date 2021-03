Questo cane vive da anni nel box di un canile, a causa del suo aspetto e di ciò che gli è stato fatto: “Fa male vederlo ogni anno barcollare sempre di più”

Quella del cane Pitt, è una storia molto triste, che arriva da un canile in provincia di Campobasso. Da troppo tempo, il cucciolo vive dentro il suo box e guarda i suoi amici a quattro zampe andare via, nelle loro nuove case, mentre lui continua ad essere ignorato. Tutto a causa del suo aspetto.

Un nome scelto proprio per il suo aspetto. Qualcuno gli ha tagliato le orecchie ed amputato la coda, per farlo somigliare ad un pit bull. Forse con l’intendo di renderlo più “aggressivo” o “pericoloso”.

Pitt è un cane anziano, che oltre ad essere stato ridotto così, è rimasto vittima di un incidente stradale ed ha subito una lesione alla spina dorsale.

A raccontare della sua situazione, una meravigliosa volontaria di nome Loredana:

TROPPO BRUTTO, TROPPO VECCHIO, TROPPO MALCONCIO PER AVERE UNA FAMIGLIA?

Fa male vederlo ogni anno barcollare sempre di più, vederlo invecchiare in un box, sapere che ogni inverno può essere l’ultimo per lui. Un semplice meticcio di circa 12 chili per 13 anni ma il nome che porta, la somiglianza ma, ancor peggio, l’amputazione subita delle orecchie e della coda lo avvolgono nel mito del cane pericoloso, o forse è solo perché a causa di un grave incidente ha subito una lesione alla spina dorsale per cui si richiede adozione con altri simili docili e pacati per evitare che possano arrecargli danno.