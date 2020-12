Rabbia a Benevento: 61enne uccide il suo cane, sparandogli con il fucile

Rabbia a Massa di Faicchio, in provincia di Benevento. Un uomo di 61 anni ha ucciso il suo cane da caccia, sparandogli con il fucile. Diversi testimoni, costretti a guardare l’orribile scena, hanno deciso di denunciarlo e di allarmare le forze dell’ordine.

Credit: pixabay.com

Dopo la segnalazione, i Carabinieri si sono subito recati all’abitazione del sessantunenne e, dopo averla perquisita, hanno rinvenuto circa 114 cartucce a palla, non registrate.

Cane ucciso: sconosciute le motivazioni

Le motivazioni che abbiano portato l’uomo a premere il grilletto contro il povero cane, non sono ancora chiare. Gli agenti lo hanno denunciato, per ora a piede libero, per uccisione di animale, sparo in luogo pubblico e detenzione illegale di cartucce. Le indagini sono ancora in corso. Il 61enne dovrà ora rispondere di ogni accusa e giustificare il suo gesto.

Credit video: Giovanni Rapuano – YouTube

Non è la prima volta che si verifica un episodio simile e che a rimetterci la vita è un animale. Un essere indifeso che, purtroppo, non può nulla contro la mano crudele dell’essere umano.

Credit: pixabay.com

Sono numerose le associazioni che lottano ogni giorno per contrastare questi episodi, i maltrattamenti e gli abbandoni degli amici a quattro zampe. Associazioni composte da volontari pronti a farsi carico degli animali non più voluti e disposti a regalare loro una seconda possibilità di vita.

In questa vicenda, un ruolo molto importante, lo hanno avuto i testimoni, che davanti alla scena di un cane fucilato, hanno denunciato senza alcuna paura.

Credit: pixabay.com

Potrebbe sembrare strano, ma non è una cosa che accade spesso. In molte comunità regna l’omertà e gli abitanti sono abituati a coprire i reati altrui. In più, non sono in molti quelli che danno valore alla vita di un cane.

Grazie a queste persone che hanno allertato le autorità sull’uccisione di un animale, il responsabile dovrà pagare per il suo gesto e, forse, quel povero cane avrà giustizia.

Notizia in aggiornamento.