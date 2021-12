La fine dell’anno è vicina e come ad ogni Capodanno, ci preoccupiamo per i nostri amici a quattro zampe. Ci ritroviamo sempre costretti a leggere vicende che suscitano soltanto tanta rabbia. Quella di oggi arriva da Crotone e racconta la triste ed anche crudele storia di Musetta.

Musetta è una povera cagnolina, che viveva in un quartiere di Crotone come una randagia e che era ormai conosciuta e ben accolta da tutti i residenti. Nonostante non aveva un posto caldo in cui vivere, tutti ogni giorno si fermavano ad accudirla e a coccolarla. Poteva sempre contare su una carezza amorevole o su un po’ di cibo da tante persone con un cuore grande.

Ma perché parliamo al passato? Musetta oggi non c’è più, perché qualche crudele persona ha deciso di divertirsi con lei. I lamenti dell’amata randagia sono stati uditi da diversi residenti, che quando sono usciti a controllare cosa stesse accadendo, hanno notato un gruppo di ragazzi che stavano esplodendo dei petardi.

Purtroppo, la cucciola per il troppo spavento è fuggita via ed è stata investita da una macchina. L’automobilista si è subito firmato in suo soccorso, ma non ha potuto fare niente per salvarla. Musetta è morta per strada.

Le indagini per la morte di Musetta

Sulla vicenda sono intervenuti gli agenti del Comando di Polizia Locale di Crotone, che stanno cercando di ricostruire ciò che è accaduto, visionando anche i filmati delle telecamere di sicurezza della zona. I poliziotti vogliono cercare di rintracciare il gruppo di ragazzi che ha provocato la morte di un simbolo di Crotone, solo per puro divertimento.

Tutti gli abitanti vogliono sapere se l’anziana cagnolina amata e benvoluta da tutti, sia morta per un infarto o perché è stata investita da una macchina. In molti hanno testimoniato che se sul suo corpo c’erano delle ferite proprio riconducibili all’esplosione dei petardi.

Anche se è stato l’incidente automobilistico a causare la sua morte, sono i petardi che l’hanno fatta fuggire via spaventata e l’hanno condotta alla morte. Il comune di Crotone chiede a chiunque abbia visto qualcosa e sappia qualcosa, di parlare. Perché la morte di Musetta non deve rimanere impunita.