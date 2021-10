Una vicenda che si è conclusa nel migliore dei modi, è avvenuta poco tempo fa. Un’anziana cagnolina K-9 chiamata Ruby, nonostante la sua età avanzata, è riuscita a catturare un uomo che era ricercato da ormai molto tempo. La cucciola non ha intenzione di andare in pensione.

CREDIT: FACEBOOK

Un episodio incredibile, che ha lasciato migliaia di persone a bocca aperta. Ogni animale che lavora nel dipartimento di polizia, dovrebbe avere dei riconoscimenti per il suo lavoro.

Tutto in una giornata come le altre per Ruby ed il suo collega poliziotto Chris Scout. Erano usciti in macchina per fare il solito giro di perlustrazione della zona.

Tuttavia, nel momento in cui sono arrivati in un bar nella periferia della città, l’agente ha notato una macchina strana. Ha fatto controllare la targa ed è proprio in quel momento, che ha scoperto che apparteneva al ricercato.

CREDIT: FACEBOOK

Hanno iniziato a cercarlo e, alla fine, sono riusciti a trovarlo. Ma l’uomo non aveva intenzione di arrendersi.

Ha iniziato a correre e l’agente ha subito deciso di far intervenire la sua fedele Ruby. Da solo non ce l’avrebbe fatta a catturare il criminale.

L’intervento della piccola Ruby per catturare il ricercato

L’uomo dopo pochi metri di corsa, ha deciso di andare a nascondersi in una foresta lì vicino. L’agente ha provato ad inseguirlo, ma al guinzaglio aveva la piccola a quattro zampe.

Tuttavia, sapeva che per lui era un lavoro troppo difficile. Per questo ha deciso di lasciare la cucciola libera e di farla correre da sola, in modo che avrebbe potuto raggiungere prima il malvivente.

Ruby, infatti, è riuscita a prenderlo in pochissimo tempo ed in attesa che arrivasse l’agente Scout, lo ha tenuto fermo a terra. La piccola, nonostante la sua età avanzata, riesce a fare il suo lavoro molto bene!