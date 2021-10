Indignazione e rabbia dopo il salvataggio di dodici cuccioli: sono stati abbandonati in mezzo al nulla e chiusi in delle scatole

Tanta rabbia nella frazione di San Pierino, a Fucecchio. Dodici cuccioli sono stati abbandonati nei pressi di un rustico disabitato, dentro delle scatole di cartone sigillate. Quelle crudeli persone che hanno deciso di disfarsi dei poveri animali, non solo li hanno abbandonati in mezzo al nulla, ma hanno ben pensato di non dare loro una via di scampo.

Credit: Associazione Amici degli Animali a 4 zampe – ONLUS – Facebook

Un gesto meschino, che ci dimostra ancora una volta di quanta malvagità è capace l’essere umano. In ogni scatolone chiuso, i volontari hanno trovato tre/quattro cuccioli affamati e spaventati.

Credit: Associazione Amici degli Animali a 4 zampe – ONLUS – Facebook

L’unica fortuna è che quelle piccole prigioni avevano dei fori, che hanno permesso ai dodici cuccioli di respirare. Grazie all’intervento dei soccorritori, adesso gli animali stanno bene e sono stati nutriti e reidratati.

Il veterinario, che li ha visitati, ha stabilito che appartengono a diverse cucciolate e che hanno circa 40 giorni di vita.

Le parole dei volontari che hanno salvato i dodici cuccioli

Ad avvertire i volontari dell’associazione Amici degli Animali a 4 zampe onlus di Lajatico, sono stati gli agenti della polizia municipale. I ragazzi, dopo essere riusciti a salvare tutti e dodici i poveri cagnolini, hanno raccontato l’accaduto con un post su Facebook. Ecco le loro parole:

Credit: Associazione Amici degli Animali a 4 zampe – ONLUS – Facebook

LASCIATI IN SCATOLE SIGILLATE IN CAMPAGNA. Ieri pomeriggio ci ha contattato la Polizia Municipale perché in località San Pierino (FUCECCHIO) avevano lasciato 12 cuccioli di cane in scatole sigillate a morire. Una grande fortuna che li abbiamo ritrovati prima che fosse troppo tardi! Erano affamatissimi e lasciati a sé stessi chissà da quante ore.