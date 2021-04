Rabbia a Menfi, cucciolo lanciato da un’auto in corsa: le ultime disperate parole sulle sue condizioni

Rabbia sul web dopo l’utima notizia arrivata da Agrigento, precisamente dal comune di Menfi. Un cucciolo di una settimana è stato lanciato da un’auto in corsa. Il modo più orribile e codardo per abbandonare un amico a quattro zampe.

Fortunatamente, un passante ha notato quella piccola palla di pelo sofferente in mezzo alla strada ed ha lanciato subito l’allarme. Piangeva e si lamentava per il troppo dolore.

Il cucciolo è stato portato al rifugio Oasi Ohana, dove delle persone meravigliose si stanno occupando di lui. Proprio l’associazione ha diffuso quanto accaduto con un post sui social:

La gente è impazzita: cucciolo lanciato da un’auto in corsa a Menfi. Fate schifo!!! Non bastava strapparlo alla madre dopo neanche una settimana!!! Non bastava lanciarlo dalla macchina!!! Non vi siete degnati neanche di fermarvi ma l’avete gettato come spazzatura!!! Lui non è un oggetto ma una vita, una vita più preziosa della vostra che l’avete abbandonato. Ha dolori e urla dal dolore, non si attacca dal veterinario.