Una notizia molto triste, che ha fatto infuriare gli utenti del web, è quella che arriva dalla frazione Villaggio Brollo di Solaro, Milano. Il cane Margot è morto di overdose, per colpa di uno spacciatore che ha gettato un panetto di hascisc nel giardino della sua abitazione.

Il cucciolo che se ne stava tranquillo a casa sua, ha visto quella strana cosa lanciata da una persona e, come avrebbe fatto ogni altro cane, si è avvicinato e l’ha ingerita. Il povero incrocio tra un pastore maremmano e un rottweiler di circa se anni, è morto dopo momenti di agonia davanti agli occhi della sua proprietaria Alessia.

Quest’ultima ha subito contattato Dante Cattaneo, un esponente politico che è impegnato a combattere il problema dello spaccio ed è proprio lui che ha diffuso sui social quanto accaduto, sottolineando la situazione in cui siamo costretti a vivere ogni giorno, sia noi che i nostri amici a quattro zampe.

🟣 MARGOT NON C’È PIÙ, ANCHE LEI ASSASSINATA DAI VENDITORI DI MORTE!!! ‘Buongiorno sig. Cattaneo, la contatto perché so che lei è molto impegnato nella lotta contro lo spaccio presente nel Parco delle Groane. Questo fine settimana è accaduta una cosa per noi orribile. Qualche spacciatore nel tentativo di liberarsi della dose che aveva addosso, ci ha lanciato nel giardino di casa un panetto di droga e il mio cane lo ha mangiato. Purtroppo non è sopravvissuto’. Quando ho letto questo messaggio di Alessia, residente al Villaggio Brollo, mi si è raggelato il sangue. Il veterinario non ha potuto salvarla, ma gli esiti degli esami non lasciano dubbi: nello stomaco di Margot è stata rinvenuta una gran quantità di THC, principio attivo dello stupefacente.