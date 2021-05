Rabbia a Napoli: cane lanciato dal balcone per mano del suo proprietario

Rabbia a Napoli, dove un cane è stato lanciato dal balcone per mano del suo proprietario. Secondo le prime notizie riportate, un uomo residente al secondo piano di un’abitazione, avrebbe scaraventato il suo cane dal balcone e davanti allo stupore e alla rabbia dei passanti, avrebbe poi reagito in modo ancora più aggressivo.

La segnalazione è presto arrivata agli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, che sono immediatamente intervenuti in via Serino Corte. Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato diverse persone che discutevano con un uomo affacciato al balcone del secondo piano. I presenti lo accusavano di aver gettato il suo cane giù per due piani.

Si trattava di un uomo di origini algerine di circa 30 anni. Quando ha visto gli agenti delle forze dell’ordine, ha iniziato ad inveire anche contro di loro.

Come sta il cane lanciato dal balcone

Dopo le dovute indagini, la polizia ha trovato un cagnolino sul balcone della casa, con diverse ferite. L’animale è stato subito affidato al Soccorso Veterinario, che si è mobilitato per fornirgli tutte le cure di cui aveva bisogno. Fortunatamente ha riportato solo qualche ferita e la frattura ad una zampa. Non è in pericolo di vita e presto si rimetterà. Il padrone, invece, è stato denunciato per maltrattamento nei confronti degli animali e resistenza a pubblico ufficiale ed ora dovrà rispondere delle sue azioni.

Il maltrattamento nei confronti degli animali è un reato vero e proprio e come tale è punibile dalla legge:

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La vicenda si è diffusa rapidamente sul web ed ha scatenato la rabbia e l’indignazione di migliaia di utenti.