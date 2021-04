La spiacevole notizia arriva da Borno, un comune in provincia di Brescia. Otto cani sono stati avvelenati e, purtroppo, quattro non ce l’hanno fatta. Immediatamente, il comune ha allertato le forze dell’ordine, che ora stano cercando i responsabili.

Per avvertire anche gli altri proprietari di amici a quattro zampe, sono stati affissi dei cartelli lungo la strada. Qualcuno ha posizionato delle “esche killer”, fatali per i poveri cani.

Lo stesso Comune di Borno, dopo quanto accaduto, ha deciso di pubblicare un post sulla pagina Facebook. Ecco quanto si legge:

Sono saliti a otto i cani rimasti avvelenati nei giorni scorsi a causa di bocconi che qualcuno ha sparso nella zona tra Borno e Ossimo Superiore. Un gesto ignobile e insensato, che non può essere in alcun modo compreso o giustificato e che condanniamo con sdegno. Ringraziamo invece di cuore i volontari che si stanno impegnando col passaparola e col posizionamento di cartelli di pericolo lungo il percorso incriminato. Gli enti preposti sono stati allertati, ma preghiamo comunque i proprietari di cani di prestare la massima attenzione.

Otto cani avvelenati: quattro sono morti

Otto cani hanno mangiato i bocconi avvelenati e quattro purtroppo non ce l’hanno fatta. Gli agenti delle forze dell’ordine stanno indagando per rintracciare i responsabili, anche se le possibilità di scoprire chi sia stato non sono molte. Perché fare del male agli amici a quattro zampe? L’intera zona è stata perlustrata e non ci sono più i bocconi avvelenati, ma si richiede comunque la massima attenzione a tutti quei proprietari che escono a passeggio con il proprio cane.

