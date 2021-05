Una ragazza chiamata Chloe Dorsey è diventata molto famosa sui social, dopo aver pubblicato una clip davvero incredibile. Ha salvato la vita di un cervo che è rimasto intrappolato due volte in pochi minuti. Tante persone si sono complimentate con lei per la sua gentilezza e il suo amore per gli animali.

CREDIT: INSTAGRAM

La giovane ha postato il video sul suo profilo Instagram per farlo vedere ai suoi amici, ma non credeva che sarebbe diventato virale. Lo hanno guardato circa 90 mila persone.

Tutto è iniziato in una giornata come le altre. Chloe era uscita di casa per andare a fare jogging nel parco della città. Lo faceva molto spesso e non era mai accaduto nulla di strano.

Quella mattina, appena si è avvicinata alla recinzione metallica, ha notato che c’era qualcosa che si muoveva. Da lontano non riusciva a capire bene di cosa si trattasse, credeva che fosse della spazzatura.

Tuttavia nel momento in cui Chloe è riuscita a vedere meglio, ha fatto la terribile scoperta. Tra le sbarre di ferro c’era un piccolo cervo che era rimasto incastrato e che non riusciva a liberarsi. Si vedeva che aveva bisogno di aiuto.

La ragazza non è riuscita a lasciarlo da solo in quella situazione. Per questo dopo aver posizionato il telefono per riprendere la scena, è andata vicino all’animale ed ha usato tutta la sua forza per riuscire a liberarlo.

Il miracoloso intervento di Chloe per il cervo in difficoltà

Il piccolo a quattro zampe, quando finalmente è potuto tornare a correre, si è trovato davanti ad un nuovo problema. Purtroppo è rimasto incastrato per una seconda volta nel giro di pochi minuti.

Per fortuna Chloe era ancora lì ed infatti è intervenuta nuovamente per riuscire a liberarlo. Il tutto si è concluso nel migliore dei modi, ma solo grazie alla ragazza, che non si è fermata davanti a nessun tipo di problema. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La clip è diventata in fretta virale sul web. Tante persone si sono complimentate con la giovane per il suo gesto, ma soprattutto per il suo amore nei confronti degli animali.