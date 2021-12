Si chiamano Rocky, Chip e Brownie e sono 3 dolcissimi cuccioli, che solo pochi mesi fa sono stati salvati da morte certa. Purtroppo la loro mamma è morta per complicazioni legate al parto e non c’era nessuno disposto ad occuparsi di loro. Infatti stavano per perdere la vita.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda davvero incredibile, ma che si sarebbe potuto concludere nel peggiore dei modi. Per fortuna dopo l’intervento dei volontari, c’è stato il lieto fine che tutti speravano.

I piccoli a quattro zampe sono arrivati al rifugio di Helping Hends Humane Society quando avevano 1 settimana di vita. Erano soli, spaventati ed indifesi. La persona che li ha portati in quel posto non ha dato molte spiegazioni.

Ha solo detto ai ragazzi che non poteva occuparsi di loro e che ovviamente, avevano bisogno di aiuto. Tutti sin da subito hanno provato a fare il possibile per i piccolini ed in breve tempo, hanno anche trovato una famiglia affidataria disposta a tenerli.

CREDIT: FACEBOOK

Una giovane coppia ha scelto di prendersi cura di Rocky, Chip e Brownie. Erano felici di farlo, poiché speravano solo di potergli donare un bellissimo lieto fine.

Tuttavia, con il passare delle settimane, quelle persone si sono rese conto che man mano che crescevano, i cagnolini erano totalmente diversi l’uno dall’altro. Non sembravano essere fratelli.

Le personalità simili dei 3 cuccioli rimasti orfani

I ragazzi hanno pubblicato le foto sul web ed in tanti sono rimasti stupiti nel vederle. Sotto il post tutti hanno scritto che non sembrano essere parenti.

Questo perché un cucciolo sembra essere un chihuahua, un altro uno york shire e l’altro ancora un barboncino. Sono totalmente diversi l’uno dall’altro, ma per tutti sono comunque bellissimi.

CREDIT: FACEBOOK

Ora Rocky, Chip e Brownie hanno già trovato delle famiglie amorevoli disposte ad adottarli e i loro amici umani hanno confermato che tutti e 3 i fratellini hanno delle personalità molto simili tra loro. Sono vivaci, dolci ed amorevoli con tutti.