Il terribile abbandono della piccola Hola: la cagnolina è stata trovata in montagna, in condizioni disperate

Solo poco tempo fa, un gruppo di volontari si sono trovati davanti ad una scena terribile. In una montagna, vicino ad un albero, hanno trovato la piccola Hola, une femmina di pit bull in condizioni disperate. Se non fossero intervenuti in fretta, avrebbe perso la vita nel giro di poco tempo.

CREDIT: FACEBOOK

Un episodio orribile, che ovviamente a scosso migliaia di persone. Purtroppo la piaga dell’abbandono è sempre più diffusa, nonostante siano nate migliaia di associazioni che stanno cercando di combattere questo fenomeno.

Era un giorno come un altro per i ragazzi del Lucky Dog Refuge. Erano impegnati nelle solite faccende.

Ad un certo punto, hanno ricevuto la chiamata di un uomo del posto, che li informava di aver trovato la cucciola abbandonata in un luogo deserto. Era magra, disidratata ed anche triste per ciò che stava vivendo.

CREDIT: FACEBOOK

I volontari nel sentire quel drammatico racconto, sono subito intervenuti. Il loro unico scopo era solo quello di mettere fine alle sue sofferenze. Per questo, dopo aver conquistato la sua fiducia, l’hanno portata in fretta nel rifugio.

Dopo la visita medica, è emersa una triste verità sulla piccola Hola. Il veterinario ha scoperto che oltre ad essere in condizioni molto gravi, era anche cieca. La sua situazione era davvero complicata.

La nuova vita della piccola Hola

La cagnolina grazie all’amore, alle cure e alle attenzioni di questi ragazzi dal cuore d’oro, è riuscita a guarire. Il suo peso è aumentato notevolmente ed ha imparato anche a fidarsi di nuovo degli esseri umani.

Nonostante abbia vissuto dei momenti difficili, ora è tornata ad essere felice. Vederla adesso è davvero incredibile ed è solo merito di questi ragazzi speciali.

CREDIT: FACEBOOK

Inoltre, la piccola Hola ha trovato anche una nuova famiglia disposta ad adottarla. Queste persone appena hanno letto la sua storia, si sono follemente innamorati di lei ed hanno deciso di donarle la seconda possibilità di vita che merita ogni animale.