Una vicenda straziante è avvenuta poco tempo fa, ma per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. Una volontaria chiamata Alina, ha salvato la cagnolina Mia, che oltre ad essere randagia, era anche incinta e ferita. Ora grazie ad un delicato intervento, è tornata a stare bene.

CREDIT: PIXABAY

Tutti i cani che sono costretti a vivere in strada, ogni giorno sono in grave pericolo, poiché può accadergli qualsiasi cosa. Non hanno un posto sicuro in cui rifugiarsi.

La piccola Mia per esempio, non ha mai avuto una casa calda in cui poter vivere. Nessuno sa bene cosa abbia vissuto nella sua breve vita, ma sicuramente non ha mai trovato degli esseri umani amorevoli.

La cosa più triste della sua storia, è proprio il grave incidente che ha avuto. Un giorno è stata investita da un’auto e la persona alla guida, invece di fermarsi per soccorrerla, l’ha lasciata a terra, sola e ferita.

CREDIT: YOUTUBE

Mia per una lunga settimana ha sofferto di dolori lancinanti. Non riusciva a camminare bene, poiché la sua zampa si era fratturata. Inoltre, ha avuto tante difficoltà a trovare del cibo ed un posto in cui rifugiarsi.

Una volontaria chiamata Alina, ha scoperto la sua situazione per caso. Era andata a portare da mangiare ad un cane che vive in quella zona ed ha visto la cucciola in quello stato orribile.

Il salvataggio della piccola Mia

CREDIT: YOUTUBE

La donna, ovviamente, sapeva che non poteva lasciarla in quelle condizioni. Per questo dopo aver conquistato la sua fiducia, l’ha portata in fretta nel rifugio, per sottoporla a tutte le cure di cui aveva bisogno.

Il medico dopo un’accurata visita, ha scoperto che la piccolina era incinta. Per questo avevano poco tempo a disposizione per farla tornare a stare bene, poiché entro pochi giorni avrebbe partorito e si sarebbe dovuta occupare dei suoi figli. Ecco il video della sua storia di seguito:

Mia ha subito una delicata operazione, ma per fortuna tutto sembra essere andato per il meglio. Ora è una mamma sana e felice, che ama prendersi cura dei suoi piccolini. I ragazzi sono riusciti ad aiutarla giusto in tempo per il parto.