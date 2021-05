Randy, il Boxer che ama la pizza e la ruba sulle note di Mission Impossible (Video)

Tutti amano la pizza. Il piatto tipico della cucina partenopea ha conquistato tutto il mondo. E non solo gli esseri umani ne sono ghiotti e golosi, tanto da fare di tutto per poter mangiare un pezzetto. Come Randy, il boxer che ama la pizza. Il suo proprietario ha pubblicato su TikTok un video sulle note della colonna sonora di Mission Impossible.

Fonte Pixabay

Randy è un cane di razza Boxer che vive con il suo proprietario Joe Puglisi, un ragazzo di 23 anni. Abitano in una casa nello Utah, negli Stati Uniti d’America. Il 10 aprile scorso ha pubblicato un video pubblicato su TikTok in cui ha mostrato la passione del cucciolo per la pizza.

A chi non piace una bella pizza fumante appena arrivata a casa? Randy apprezza molto il tipico cibo italiano e il suo proprietario lo sa bene. Per questo h a creato la situazione ad hoc per indurre in tentazione il povero Boxer, che non è proprio riuscito a resistere.

Joe ha lasciato un pezzo di pizza in cucina. E poi ha acceso una telecamera sul bancone, in attesa della reazione di Randy. Che non si è fatta attendere. Come ogni buon goloso si è avventato su quel pasto, ma con cautela, per non farsi pizzicare.

Il proprietario ha poi aggiunto la colonna sonora di Mission Impossible, perché calzava assolutamente a pennello. Ha fatto di tutto per non fasi vedere e non farsi sentire, sentendosi libero di addentare il cibo. Senza alcun rimpianto.

Fonte TikTok randytheboxer

Boxer ama la pizza e non riesce assolutamente a resistere alla tentazione

La pubblicazione ha ottenuto più di 268mila visualizzazioni, 23mila reazioni e 531 commenti che si divertono a vedere le mosse che fa Randy per non farsi pizzicare.

La scenetta è molto divertente, ma ricordiamoci che i cani non possono mangiare il cibo umano.